Азербайджан консультируется с Ираном

В Тегеране состоялись очередные консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Ирана. Об этом сообщило азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

На консультациях делегацию Азербайджана возглавил начальник Консульского управления МИД Азербайджана Эмиль Сафаров, а иранскую делегацию — генеральный директор иранского внешнеполитического ведомства Моджтаба Шасти Карими.

В ходе консульских консультаций состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества в консульской сфере.

Стороны провели обсуждения по вопросам защиты прав и законных интересов граждан двух стран, оказания им оперативной и эффективной консульско-правовой помощи и достигли согласия об интенсификации сотрудничества для устранения возникших трудностей.

Был проведен обмен мнениями о двустороннем сотрудничестве между органами внутренних дел, юстиции, миграции, пограничной и таможенной службами и подчеркнута важность совместных мероприятий по укреплению связей в соответствующих областях.