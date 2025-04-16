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Азербайджан консультируется с Ираном

16 апреля 2025, 22:34 1264

В Тегеране состоялись очередные консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Ирана. Об этом сообщило азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

На консультациях делегацию Азербайджана возглавил начальник Консульского управления МИД Азербайджана Эмиль Сафаров, а иранскую делегацию — генеральный директор иранского внешнеполитического ведомства Моджтаба Шасти Карими.

В ходе консульских консультаций состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества в консульской сфере.

Стороны провели обсуждения по вопросам защиты прав и законных интересов граждан двух стран, оказания им оперативной и эффективной консульско-правовой помощи и достигли согласия об интенсификации сотрудничества для устранения возникших трудностей.

Был проведен обмен мнениями о двустороннем сотрудничестве между органами внутренних дел, юстиции, миграции, пограничной и таможенной службами и подчеркнута важность совместных мероприятий по укреплению связей в соответствующих областях.

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