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Удар возмездия: ВСУ поразили российскую бригаду, причастную к ударам по Сумам

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16 апреля 2025, 22:42 2477

В среду, 16 апреля, город Шуя в Ивановской области подвергся налету беспилотников. Минобороны России заявило о семи БПЛА самолетного типа, сбитых над городом. Однако по соцсетям разошлось несколько видеозаписей из Шуи, на которых видны пикирующие на цель дроны, по очертаниям похожие на украинские беспилотники «Лютый», и последующие мощные взрывы.

BBC пишет, что судя по сообщениям местных пабликов, целью атаки стало расположение 112-й ракетной бригады. Украинское командование обвиняет российских военных из этой части в ударе баллистическими ракетами «Искандер» по городу Сумы 13 апреля. Жертвами российской атаки стали, по официальным данным, 35 человек, в том числе два ребенка, более 125 человек, включая 18 детей, получили ранения.

Как пишут местные СМИ, на территорию военного городка, расположенного на юге Шуи, прилетели как минимум три БПЛА. Подписчики телеграм-канала «Иваново. Происшествия» сообщали о попадании в казарму. Еще один дрон упал в нескольких сотнях метров от воинской части, на улице Генерала Белова.

Бывший российский военный, ранее проходивший службу в ракетной части в Шуе, подтвердил изданию информацию о попадании беспилотника в казарму.

Официальных сообщений об ударе по расположению ракетной бригады не было. Оперштаб не назвал пораженную цель, сообщив только, что в результате атаки никто не погиб, двум легко пострадавшим оказана медпомощь, «специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией последствий».

От города Шуя до ближайшей точки украинской границы — около 700 км по прямой.

В среду, 15 апреля, Генштаб ВСУ заявил, что Силы обороны Украины нанесли удар по другой российской части, которую Украина также считает ответственной за обстрел Сум и гибель мирного населения в Вербное воскресенье. Украинские военные утверждают, что в качестве возмездия поразили пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады российской армии, расположенный вблизи села Клюква в Курской области, в шести километрах к юго-востоку от областного центра. В сообщении украинского Генштаба говорится, что в результате удара произошла вторичная детонация боеприпасов.

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