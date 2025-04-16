Европа не может отказаться от российского газа

Чиновники Европейской комиссии отказались от идеи включить запрет импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках пакетов санкций против России, сообщает Reuters.

По словам собеседников издания, в Еврокомиссии решили не настаивать на санкциях против российского СПГ из-за сопротивления некоторых правительств и неопределенности относительно альтернативных источников газа.

Один из европейских чиновников заявил агентству, что Еврокомиссия не хочет рисковать потерей российского СПГ из-за санкций на фоне торговых переговоров с США. Еврокомиссия и правительства стран-членов также опасаются создания новой зависимости от Соединенных Штатов, третьего по величине поставщика газа в ЕС после России и Норвегии.

Последний раз Еврокомиссия обсуждала идею запрета на импорт российского СПГ с правительствами стран ЕС в январе, когда завершала работу над 16-м пакетом предложений.

Сейчас планируется, что вместо запрета Еврокомиссия разработает новую дорожную карту, чтобы положить конец зависимости ЕС от российских энергоносителей до 2027 года.