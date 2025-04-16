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Калифорния пошла против Трампа

16 апреля 2025, 23:42 721

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом при поддержке генпрокурора штата Роба Бонты подал иск в суд на президента США Дональда Трампа. Они считают, что развязанная главой Белого дома торговая война нанесла многомиллиардные убытки самому богатому региону Америки, сообщают The New York Times (NYT) и Politico.

В иске, поданном в Окружной суд по Северному округу Калифорнии, авторы просят объявить введенные Трампом тарифы незаконными и запретить федеральным органам применять их. Ньюсом и Бонта подчеркивают, что ключевой механизм введения пошлин, применяемый Трампом, — Закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) — не дает президенту полномочий вводить торговые сборы. По Конституции, это прерогатива Конгресса США, считают истцы.

Губернатор также отметил, что начатая Трампом торговая война уже принесла Калифорнии, которая является крупнейшим импортером и вторым по величине экспортером среди американских штатов, миллиарды долларов убытков из-за выросших расходов и сбоев в цепочках поставок. «Мы выступаем за американские семьи, которые не могут позволить хаосу продолжаться», — сказал он, добавив, что особенно обеспокоен уязвимостью калифорнийских фермеров к тарифным ответам других стран.

Ньюсом также поручил проработать двусторонние договоры с торговыми партнерами (основные среди которых Мексика, Канада и Китай), чтобы они не приняли решение о введении ответных пошлин на товары из Калифорнии, такие как миндаль, вино и голливудские фильмы.

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