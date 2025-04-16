Сирия раздора: Америка между Израилем и Турцией

Администрация президента США Дональда Трампа лоббировала в Турции и Израиле создание механизма для предотвращения потенциальных инцидентов между этими странами в Сирии, сообщили изданию Middle East Eye американский чиновник и региональный источник.

Напряженность между двумя странами обострилась после падения правительства Башара Асада в Сирии в декабре. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие официальные лица еврейского государства не раз выражали обеспокоенность по поводу военного присутствия Турции в Сирии.

Ранее в этом месяце Израиль нанес несколько ударов по Сирии, в частности, по авиабазам Хама и Тияс (также известная как Т4), где Турция планировала разместить свои войска. Эти удары произошли как раз в тот момент, когда Анкара готовилась отправить техническую группу для осмотра Т4 и проведения предварительной оценки его реконструкции.

После авиаударов источники в Министерстве национальной обороны Турции подтвердили, что на прошлой неделе в Баку представители Турции и Израиля провели технические переговоры. Позже Офис главы правительства Израиля подтвердил проведение переговоров в столице Азербайджана с представителями Турции. «Израиль благодарит Азербайджан и президента Ильхама Алиева за организацию важных переговоров. В ходе переговоров каждая сторона представила свои интересы в регионе, и было решено продолжить путь диалога в целях поддержания стабильности и безопасности», – сообщил офис Нетаньяху.

Официальные источники отметили MEE, что встреча состоялась после того, как Вашингтон призвал обе стороны к диалогу для предотвращения возможных инцидентов.

Чиновник США, информированный по этому вопросу, сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул важность деэскалации напряженности с Израилем и расширения диалога во время своей встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом 3 апреля в Вашингтоне. Он добавил, что Рубио в ходе телефонного разговора с Фиданом в понедельник вновь подчеркнул важность продолжающихся переговоров по урегулированию конфликта.

Региональный источник издания отметил, что Вашингтон особенно обеспокоен тем, что турецкие и израильские самолеты теперь действуют в опасной близости, что увеличивает риск непреднамеренных столкновений.

Издание утверждает, что турецкий чиновник преуменьшил роль американской дипломатии, заявив, что у Турции и Израиля уже некоторое время существуют механизмы разрешения конфликтов. «Турция и Израиль контактировали во время эвакуации Анкарой своих граждан из Ливана в прошлом году», — сообщил изданию другой источник, знакомый с этим вопросом. «Эти две страны также использовали Центральное командование США в качестве канала для разрешения конфликта в прошлом». Источник добавил, что этот новый механизм обеспечит круглосуточный доступ для обеих сторон, что улучшит координацию в режиме реального времени.

Другой источник сообщил, что вероятны дальнейшие переговоры между Турцией и Израилем по этому вопросу, и что формальное соглашение не обязательно — достаточно будет неофициальной устной договоренности.

Но Анкара в последнее время выражает сомнения относительно механизма разрешения конфликтов с Израилем. По словам турецких чиновников, цель Израиля — не просто избежать несчастных случаев, но и создать сферу влияния в Сирии, исключив силы нового правительства Дамаска и позволив Израилю действовать свободно. Турецкие официальные лица считают, что такие требования лишь дестабилизируют сирийское правительство, которому после 14-летней гражданской войны срочно необходимы финансирование, международное признание и комплексные усилия по государственному строительству.

Несмотря на потенциальное посредничество США, инсайдеры в Анкаре считают, что Турция не откажется от своих планов по созданию военных баз в Сирии.

Ранее заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз заявил на дипломатическом форуме в Анталье, что Турция сформировала региональную коалицию с Сирией, Ираком, Ливаном и Иорданией для координации военных операций против ИГИЛ. По его словам, коалиция создаст штаб-квартиру в Дамаске и начнет операции, как только сирийское правительство официально запросит помощь.