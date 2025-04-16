Минфин выделил 1 миллиард. Теперь слово за банками

Министерство финансов заявляет, что данное решение направлено не только на обеспечение дополнительных доходов в госбюджет, но и в качестве поддержки процесса ликвидности в банковском секторе. Предполагается, что данная практика будет использоваться и в будущем.

Для размещения на депозит свободного остатка единого казначейского счета в размере одного миллиарда манатов в национальной валюте в четырех системно значимых банках был организован аукцион, по итогам которого эти средства были размещены на трехмесячный срок под среднюю ставку 7,21 процента.

Как уже сообщалось, после назначения Сахиля Бабаева министром финансов, главный финансовый институт Азербайджана впервые разместил в местных банках бюджетные средства в виде депозитов. Как сообщал ранее haqqin . az , в распространенной 11 апреля информации указано, что целью этого шага является более эффективное управление бюджетными средствами.

Отметим, что за последнее время банки, чтобы сократить ликвидность, повысили процентные ставки по депозитам. В настоящее время среднегодовая ставка по депозитам в манатах составляет около 12 процентов, однако по краткосрочным вкладам ставки ниже. Согласно данным за март, в банках, принимающих депозиты на 90 дней с условием выплаты процентов в конце трехмесячного срока, этот показатель колеблется от 7 до 8 процентов.

К примеру, Международный банк Азербайджана предлагает по трехмесячным вкладам ставку 8 процентов, Bank of Baku принимает аналогичные депозиты под 5,5 процента, а Kapital Bank и Unibank – под 9 процентов.

Что же касается процентных ставок по кредитам, то точных данных о том, под какой именно процент банки выдают их клиентам, не существует, поскольку это зависит от платежеспособности заемщика, его доходов, цели кредита и других факторов.

Тем не менее, согласно информации, опубликованной в местных финансовых изданиях, самые низкие потребительские кредиты в банках предлагаются под 9,5 процента годовых.

Таким образом, размещение Министерством финансов одного миллиарда манатов в четырех системно значимых банках под близкую к рыночной ставку в форме трехмесячного депозита создает предпосылки для того, чтобы эти банки могли выдавать кредиты под относительно низкий процент. К примеру, не превышающий 10 процентов. Хотя официально названия банков не разглашаются, можно предположить, что речь идет о ведущих банках Азербайджана.

Теоретически, направление трехмесячных депозитов на финансирование долгосрочных проектов представляется маловероятным. Учитывая сжатый срок, можно предположить, что эти средства будут направлены на краткосрочные проекты или на финансирование отдельных коммерческих операций.

В любом случае, на фоне жалоб на чрезмерно высокие процентные ставки по кредитам, размещение бюджетных средств в виде депозитов в некоторых банках страны создает определенный стимул для их снижения. А вот заработает ли это на практике, сказать пока трудно.