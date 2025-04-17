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Как Трамп превращает Белый дом в золотой дворец

00:03 297

Президент США Дональд Трамп в свободное от работы время занимается преображением Белого дома, добавляя золотые оттенки в его интерьер, сообщает The Wall Street Journal.

В последние недели Трамп преобразил отдельные части Белого дома, сделав резиденцию более похожей на свое имение Мар-а-Лаго во Флориде. Для реализации своего видения он привлек дизайнера Джона Икарта, которого один из советников президента назвал «золотым парнем» Трампа. Икарт, ранее работавший над проектами в Мар-а-Лаго, добавил в Овальный кабинет позолоченную резьбу на камине и лепнину, сообщили представители администрации.

«Это золотой офис для золотого века», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в электронном письме.

Посетители, знакомые с Мар-а-Лаго, отмечают сходство с золотыми элементами в Белом доме. В клубе во Флориде золото доминирует в оформлении потолков, стен, рам для картин и мебели. Оригинальный дизайнер Мар-а-Лаго, Джозеф Урбан, вдохновлялся роскошными европейскими дворцами.

Трамп лично следил за установкой позолоченной резьбы на камине в Овальном кабинете и привез из Мар-а-Лаго золотых херувимов. Сейчас каминную полку украшают семь золотых ваз и урн, тогда как во времена администрации Байдена и первого срока Трампа там стояли растения. Недавний гость заметил золотой герб Трампа над дверью, ведущей в Белый дом с колоннады, а на приставных столиках появились золотые подставки с его именем. Золотые детали также украшают стол в личной столовой президента рядом с Овальным кабинетом.

Трамп консультировался с экспертами о замене люстры в Овальном кабинете, но предложенная им люстра оказалась слишком тяжелой для потолка, сообщили в администрации.

В прошлом месяце Белый дом направил необычный запрос в правительственное издательство, печатающее официальные портреты: Трамп пожелал, чтобы его портрет «мерцал». По данным администрации, портреты Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса должны быть обрамлены золотой рамкой, отражающей свет, с использованием специальных золотистых чернил и принтера. Это вызвало задержку, так как часть портретов уже была напечатана с простой белой рамкой.

Любовь Трампа к золоту широко известна, и иностранные лидеры учитывают это, выбирая подарки. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил ему золотой пейджер, намекая на операцию против «Хезболлы», а премьер-министр Японии Сигеру Исиба вручил золотой самурайский шлем во время февральского визита.

Во время первого срока Трамп не уделял особого внимания переустройству Белого дома, ограничившись заменой картин и установкой новых флагов в Овальном кабинете. Однако, как отмечают представители администрации, сейчас президент настроен решительно изменить облик резиденции.

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