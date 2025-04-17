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В США больше не опасаются иностранной пропаганды

00:20 615

Подразделение Госдепартамента США по борьбе с иностранным информационным вмешательством (R/FIMI) прекращает работу, объявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Я объявляю о закрытии Управления по борьбе с иностранными информационными манипуляциями и вмешательством, ранее известного как Центр глобального взаимодействия (GEC)», — сообщил Рубио.

Глава Госдепа объяснил решение закрыть центр «защитой свободы слова» американцев. При администрации президента США Джо Байдена центр тратил миллионы долларов на «активное замалчивание и цензурирование голосов американцев», заявил Рубио.

По его словам, работа этого подразделения обходилась налогоплательщикам более чем в 50 миллионов долларов в год.

Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте США был создан в 2011 году для противодействия пропаганде террористических группировок.

В 2024 году на базе центра открыли Управление по борьбе с иностранными информационными манипуляциями и вмешательством, которое должно было противостоять иностранным кампаниям по дезинформации, в том числе со стороны России, Ирана и Китая.

Соратники президента США Дональда Трампа критиковали это подразделение, обвиняя его в цензуре. В частности, бизнесмен Илон Маск назвал его «угрозой демократии».

В марте агентство Reuters сообщало, что несколько агентств национальной безопасности США приостановили работу над скоординированными усилиями по противодействию российским диверсиям, дезинформации и кибератакам.

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