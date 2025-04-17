USD 1.7000
EUR 1.9284
RUB 2.0347
Подписаться на уведомления
Проливные дожди в Баку не утихают: улицы затоплены, людей эвакуируют
Новость дня
Проливные дожди в Баку не утихают: улицы затоплены, людей эвакуируют

Путин поблагодарил ХАМАС

00:43 1048

Президент России Владимир Путин поблагодарил руководство и политическое крыло группировки ХАМАС за освобождение российских заложников в секторе Газа, передает пресс-служба Кремля.

«Нужно выразить слова благодарности руководству и политическому крылу ХАМАС за то, что они пошли нам навстречу и совершили этот гуманитарный акт», — сказал Путин в ходе встречи с освобожденными из плена ХАМАС гражданами России, которые были взяты в заложники 7 октября 2023 года.

По словам президента, освобождение заложников — результат «стабильных многолетних» отношений России с палестинским народом и с представителями «самых разных организаций». Он пожелал семье Труфановых семейного счастья и благополучия.

Минфин выделил 1 миллиард. Теперь слово за банками
Минфин выделил 1 миллиард. Теперь слово за банками горячая тема
16 апреля 2025, 23:58 2299
Китай ответил США по-другому
Китай ответил США по-другому главная тема
16 апреля 2025, 18:45 4517
Российский газ пойдет в Иран через Азербайджан
Российский газ пойдет в Иран через Азербайджан горячая тема
01:28 449
Лидер турецкой оппозиции о планах А и Б
Лидер турецкой оппозиции о планах А и Б видео
01:20 518
SOCAR начала импорт бензина из России на фоне приостановки работы Бакинского НПЗ
SOCAR начала импорт бензина из России на фоне приостановки работы Бакинского НПЗ наша информация
16 апреля 2025, 19:56 5522
Сирия раздора: Америка между Израилем и Турцией
Сирия раздора: Америка между Израилем и Турцией
16 апреля 2025, 23:53 1208
Удар возмездия: ВСУ поразили российскую бригаду, причастную к ударам по Сумам
Удар возмездия: ВСУ поразили российскую бригаду, причастную к ударам по Сумам видео
16 апреля 2025, 22:42 3738
США готовят наземную операцию в Йемене
США готовят наземную операцию в Йемене
16 апреля 2025, 21:23 1981
Золото бьет рекорды
Золото бьет рекорды обновлено 20:49
16 апреля 2025, 20:49 4694
Грабят бедных туземцев беззастенчиво
Грабят бедных туземцев беззастенчиво мы наш, мы новый мир построим!..
16 апреля 2025, 19:30 3416
Ливни терроризируют Азербайджан: есть погибший
Ливни терроризируют Азербайджан: есть погибший фото; видео
16 апреля 2025, 15:04 8137

ЭТО ВАЖНО

Минфин выделил 1 миллиард. Теперь слово за банками
Минфин выделил 1 миллиард. Теперь слово за банками горячая тема
16 апреля 2025, 23:58 2299
Китай ответил США по-другому
Китай ответил США по-другому главная тема
16 апреля 2025, 18:45 4517
Российский газ пойдет в Иран через Азербайджан
Российский газ пойдет в Иран через Азербайджан горячая тема
01:28 449
Лидер турецкой оппозиции о планах А и Б
Лидер турецкой оппозиции о планах А и Б видео
01:20 518
SOCAR начала импорт бензина из России на фоне приостановки работы Бакинского НПЗ
SOCAR начала импорт бензина из России на фоне приостановки работы Бакинского НПЗ наша информация
16 апреля 2025, 19:56 5522
Сирия раздора: Америка между Израилем и Турцией
Сирия раздора: Америка между Израилем и Турцией
16 апреля 2025, 23:53 1208
Удар возмездия: ВСУ поразили российскую бригаду, причастную к ударам по Сумам
Удар возмездия: ВСУ поразили российскую бригаду, причастную к ударам по Сумам видео
16 апреля 2025, 22:42 3738
США готовят наземную операцию в Йемене
США готовят наземную операцию в Йемене
16 апреля 2025, 21:23 1981
Золото бьет рекорды
Золото бьет рекорды обновлено 20:49
16 апреля 2025, 20:49 4694
Грабят бедных туземцев беззастенчиво
Грабят бедных туземцев беззастенчиво мы наш, мы новый мир построим!..
16 апреля 2025, 19:30 3416
Ливни терроризируют Азербайджан: есть погибший
Ливни терроризируют Азербайджан: есть погибший фото; видео
16 апреля 2025, 15:04 8137
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться