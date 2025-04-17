Путин поблагодарил ХАМАС

Президент России Владимир Путин поблагодарил руководство и политическое крыло группировки ХАМАС за освобождение российских заложников в секторе Газа, передает пресс-служба Кремля.

«Нужно выразить слова благодарности руководству и политическому крылу ХАМАС за то, что они пошли нам навстречу и совершили этот гуманитарный акт», — сказал Путин в ходе встречи с освобожденными из плена ХАМАС гражданами России, которые были взяты в заложники 7 октября 2023 года.

По словам президента, освобождение заложников — результат «стабильных многолетних» отношений России с палестинским народом и с представителями «самых разных организаций». Он пожелал семье Труфановых семейного счастья и благополучия.