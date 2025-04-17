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Россия атакует Днепр: есть жертвы

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01:08 497

Вечером 16 апреля российские войска совершили атаку беспилотниками по Днепру, два человека погибли, еще 16 ранены, среди них дети. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и мэр Днепра Борис Филатов.

«Известно о двух погибших и 16 пострадавших. Среди пострадавших - трое детей: девятимесячная девочка и мальчики шести и одиннадцати лет. Все они находятся в удовлетворительном состоянии. В больницы доставили пять человек, им оказывают медицинскую помощь», - сообщил Лысак.

Он уточнил, что трое пострадавших госпитализированы - это молодые ребята 16, 18 и 20 лет. Все они находятся в состоянии средней тяжести.

Лысак добавил, что в городе повреждены дома, учреждения образования и культуры, изуродованы автомобили.

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