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Лидер турецкой оппозиции о планах А и Б

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01:20 518

Республиканская народная партия (РНП) провела очередной митинг в Стамбуле.

На митинге в Бейликдюзю было зачитано послание арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который был задержан в рамках расследования дела о коррупции.

Председатель РНП Озгюр Озель выступил на митинге и заявил, что не покинет площадь, пока задержанные не будут освобождены.

«Они спрашивают нас: «У вас есть план A или план Б?» И план А, и план Б у нас — это Экрем Имамоглу. У Республиканской народной партии нет другого выбора, кроме председателя Экрема», — заявил он на митинге.

Напомним, что Имамоглу задержали 19 марта по подозрению в коррупции и доставили в суд в сопровождении полиции. Арест Экрема Имамоглу спровоцировал массовые протесты в Турции. Имамоглу возглавлял мэрию Стамбула с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост.

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