«Реал» и «Бавария» вылетели из Лиги чемпионов

В Мадриде «Реал» должен был отыграть у «Арсенала» три мяча. Но лондонцы выиграли и в ответно й встрече - 2:1. Общий счет - 5:1 в пользу англичан.

На 2-й минуте ворота «Арсенала» поразил нападающий Килиан Мбаппе, но гол был отменен из-за положения вне игры. На 13-й минуте вингер «канониров» Букайо Сака не реализовал 11-метровый удар. На 28-й минуте после 6-минутного просмотра VAR главный арбитр француз Франсуа Летексье отменил свое решение назначить пенальти в ворота лондонского клуба.

На 65-й минуте Сака открыл счет. Ответный мяч «Реала» на 67-й минуте забил вингер Винисиус, воспользовавшись ошибкой защитника «Арсенала» Вильяма Салиба. Окончательный результат в игре на 90+3-й минуте установил форвард английского клуба Габриэл Мартинелли - 2:1.

В полуфинале «Арсенал» сыграет с французским «ПСЖ». Первый матч пройдет в Лондоне 29 апреля.

«Интер» в Милане сыграл вничью с «Баварией» - 2:2. Общий счет - 4:3 в пользу итальянской команды.