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Российский газ пойдет в Иран через Азербайджан

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Фархад Мамедов, автор haqqin.az
01:28 452

На фоне стремительного сокращения поставок газа в Европу Россия продолжает переориентировать энергетические потоки на восток. Одним из ключевых направлений этого процесса становится сотрудничество с Ираном. Посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали сообщил на Евразийском нефтегазовом форуме, что 90 процентов вопросов, касающихся транзита российского газа в Иран через территорию Азербайджана, уже согласованы.

По словам Джалали, проект предусматривает как восстановление существующей инфраструктуры, так и строительство новых участков газопровода. Уже подписан документ о транзите, а на следующей неделе в Москву прибудет министр нефти Ирана для участия в заседании межправкомиссии и дальнейших переговоров. Иран подтверждает техническую готовность к приему российского газа и обещает предоставить соответствующую инфраструктуру.

Неожиданное заявление посла Ирана в Азербайджане

Газпром ищет выход из тупика

В условиях потери европейского рынка и ухудшения финансового положения «Газпром» активно ищет новые экспортные направления. Иран, несмотря на внушительные запасы газа (33,9 триллиона кубометров по данным ОПЕК, вторые по объему запасы в мире), сталкивается с внутренним дефицитом в северных регионах страны, а также не справляется с экспортными обязательствами перед Турцией и Ираком. Это делает российский газ актуальным решением как для внутренних нужд Тегерана, так и для последующего реэкспорта.

В этой связи подписание соглашения о транзите через территорию Азербайджана открывает реальные логистические возможности. В настоящее время доступны два маршрута: Моздок – Махачкала – Кази-Магомед с пропускной способностью до 13 миллиардов кубометров в год, часть которой может быть задействована для поставок в Иран, а также Гаджикабул – Астара – Абадан - исторически малоиспользуемый газопровод с потенциалом до 10 миллиардов кубометров, но фактически действующий на уровне 500 миллионов кубометров.

Таким образом, начальные объемы в 2 миллиарда кубометров газа в год технически реализуемы уже сейчас.

Гаджикабул – Астара – Абадан - исторически малоиспользуемый газопровод с потенциалом до 10 миллиардов кубометров, но фактически действующий на уровне 500 миллионов кубометров

Вопрос цены: камень преткновения

Основная проблема, тормозящая прогресс, — это ценовой вопрос. Иран предлагает 100 долларов за тысячу кубометров газа — в 4,5 раза ниже европейских цен. Россия не согласна с такой ставкой, и переговоры продолжаются. Но даже если сторонам удастся достичь компромисса, уровень рентабельности при больших объемах (до 55 миллиардов кубометров) вызывает обоснованные сомнения.

Согласно меморандуму между «Газпромом» и Национальной газовой компанией Ирана (NIGC), стороны планируют создать газовый хаб с участием Катара и Туркменистана, наладить своп-сделки и запустить торговую платформу. В теории речь шла даже о 110 миллиардах кубометров поставок. Однако реальность далека от амбиций: даже при использовании Единой системы газоснабжения возможности России ограничены 10 миллиардами кубометров в год.

Проблема усиливается из-за отсутствия эффективной схемы расчетов между странами, находящимися под жесткими экономическими санкциями. По законодательству Ирана, импортируемый газ сначала должен быть реализован на внутреннем рынке, что усложняет планы по реэкспорту.

Сотрудничество России и Ирана в газовой сфере — это не столько экономическая сделка, сколько геополитический маневр в условиях санкционной изоляции

Но даже если предположить масштабирование поставок, «Газпрому» придется задействовать дополнительные месторождения. В частности, обсуждается Астраханское газоконденсатное месторождение с оценочными запасами до 4 триллионов кубометров. Однако высокое содержание сероводорода и ограниченные объемы добычи (всего 9,5 миллиарда кубометров на 2024 год) ограничивают его потенциал. Очищенный газ составляет только около 50 процентов добытого объема.

Азербайджан между ЕС и Ираном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что экспорт газа в Европу невозможно увеличить без миллиардных инвестиций в инфраструктуру. Однако европейская политика «зеленого перехода» ограничивает финансирование ископаемой энергетики, что подталкивает Баку к поиску альтернативных рынков сбыта. И Иран в этом контексте становится потенциальным новым направлением.

Сотрудничество России и Ирана в газовой сфере — это не столько экономическая сделка, сколько геополитический маневр в условиях санкционной изоляции. Несмотря на наличие инфраструктурных заделов и политической воли, ключевыми вызовами остаются цена, логистика и правовые ограничения. А потому реализация масштабных поставок в Иран — это вопрос долгосрочной стратегической перестройки всей энергетической архитектуры региона.

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