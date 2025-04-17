Российский газ пойдет в Иран через Азербайджан

На фоне стремительного сокращения поставок газа в Европу Россия продолжает переориентировать энергетические потоки на восток. Одним из ключевых направлений этого процесса становится сотрудничество с Ираном. Посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали сообщил на Евразийском нефтегазовом форуме, что 90 процентов вопросов, касающихся транзита российского газа в Иран через территорию Азербайджана, уже согласованы.
По словам Джалали, проект предусматривает как восстановление существующей инфраструктуры, так и строительство новых участков газопровода. Уже подписан документ о транзите, а на следующей неделе в Москву прибудет министр нефти Ирана для участия в заседании межправкомиссии и дальнейших переговоров. Иран подтверждает техническую готовность к приему российского газа и обещает предоставить соответствующую инфраструктуру.
Газпром ищет выход из тупика
В условиях потери европейского рынка и ухудшения финансового положения «Газпром» активно ищет новые экспортные направления. Иран, несмотря на внушительные запасы газа (33,9 триллиона кубометров по данным ОПЕК, вторые по объему запасы в мире), сталкивается с внутренним дефицитом в северных регионах страны, а также не справляется с экспортными обязательствами перед Турцией и Ираком. Это делает российский газ актуальным решением как для внутренних нужд Тегерана, так и для последующего реэкспорта.
В этой связи подписание соглашения о транзите через территорию Азербайджана открывает реальные логистические возможности. В настоящее время доступны два маршрута: Моздок – Махачкала – Кази-Магомед с пропускной способностью до 13 миллиардов кубометров в год, часть которой может быть задействована для поставок в Иран, а также Гаджикабул – Астара – Абадан - исторически малоиспользуемый газопровод с потенциалом до 10 миллиардов кубометров, но фактически действующий на уровне 500 миллионов кубометров.
Таким образом, начальные объемы в 2 миллиарда кубометров газа в год технически реализуемы уже сейчас.
Вопрос цены: камень преткновения
Основная проблема, тормозящая прогресс, — это ценовой вопрос. Иран предлагает 100 долларов за тысячу кубометров газа — в 4,5 раза ниже европейских цен. Россия не согласна с такой ставкой, и переговоры продолжаются. Но даже если сторонам удастся достичь компромисса, уровень рентабельности при больших объемах (до 55 миллиардов кубометров) вызывает обоснованные сомнения.
Согласно меморандуму между «Газпромом» и Национальной газовой компанией Ирана (NIGC), стороны планируют создать газовый хаб с участием Катара и Туркменистана, наладить своп-сделки и запустить торговую платформу. В теории речь шла даже о 110 миллиардах кубометров поставок. Однако реальность далека от амбиций: даже при использовании Единой системы газоснабжения возможности России ограничены 10 миллиардами кубометров в год.
Проблема усиливается из-за отсутствия эффективной схемы расчетов между странами, находящимися под жесткими экономическими санкциями. По законодательству Ирана, импортируемый газ сначала должен быть реализован на внутреннем рынке, что усложняет планы по реэкспорту.
Но даже если предположить масштабирование поставок, «Газпрому» придется задействовать дополнительные месторождения. В частности, обсуждается Астраханское газоконденсатное месторождение с оценочными запасами до 4 триллионов кубометров. Однако высокое содержание сероводорода и ограниченные объемы добычи (всего 9,5 миллиарда кубометров на 2024 год) ограничивают его потенциал. Очищенный газ составляет только около 50 процентов добытого объема.
Азербайджан между ЕС и Ираном
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что экспорт газа в Европу невозможно увеличить без миллиардных инвестиций в инфраструктуру. Однако европейская политика «зеленого перехода» ограничивает финансирование ископаемой энергетики, что подталкивает Баку к поиску альтернативных рынков сбыта. И Иран в этом контексте становится потенциальным новым направлением.
Сотрудничество России и Ирана в газовой сфере — это не столько экономическая сделка, сколько геополитический маневр в условиях санкционной изоляции. Несмотря на наличие инфраструктурных заделов и политической воли, ключевыми вызовами остаются цена, логистика и правовые ограничения. А потому реализация масштабных поставок в Иран — это вопрос долгосрочной стратегической перестройки всей энергетической архитектуры региона.