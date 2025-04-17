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Трамп выдвинул условия Эрдогану

новая геополитика
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
02:02 453

Основными темами текущих переговоров между Анкарой и Вашингтоном остаются ситуация в Сирии, обострение отношений с Израилем, возможная отмена санкций по закону CAATSA, наложенных на Турцию, а также вопрос возобновления поставок истребителей пятого поколения F-35.

Напомним, что напряженность в отношениях между Турцией и США, начавшаяся в 2014 году на фоне сирийского конфликта, усилилась в 2019 году после приобретения Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Несмотря на то, что Турция является членом НАТО, США распространили на неё тогда санкции CAATSA — инструмент, ранее применявшийся к таким странам, как Россия, Иран, Северная Корея и Сирия. Однако в первый срок президентства Трампа эти санкции так и не были реализованы — их ввел в действие уже Джо Байден в 2021 году.

Трамп намерен вернуть Анкару в программу F-35 и одобрить продажу самолетов, поручив своей команде изучить юридические и технические аспекты отмены ограничений

На исходе своей каденции Байден начал постепенное улучшение отношений с Анкарой. В 2024 году Конгресс США одобрил продажу Турции новых истребителей F-16. Однако с возвращением Трампа в Белый дом риторика Анкары резко изменилась: теперь турецкие власти настаивают либо на восстановлении участия в программе F-35, из которой страна была исключена в 2019 году, либо, как минимум, на разрешении закупки этих самолетов.

Как сообщал haqqin.az со ссылкой на дипломатические источники в Анкаре, 16 марта во время телефонного разговора между Трампом и Эрдоганом американский лидер дал согласие на продажу F-35 Турции. На тот момент Анкара, стремясь восстановить воздушное превосходство в регионе, вела переговоры с европейскими странами о приобретении истребителей Eurofighter Typhoon — Великобритания даже предоставила Турции окончательный прайс-лист. Однако Трамп, развязавший экономическое противостояние с Евросоюзом, не мог проигнорировать столь масштабную сделку между Турцией и странами ЕС.

Через две недели после разговора близкий к Трампу телеканал Fox News сообщил, что президент США рассматривает возможность отмены санкций, наложенных на Турцию из-за С-400. По данным телеканала, Трамп намерен вернуть Анкару в программу F-35 и одобрить продажу самолетов, поручив своей команде изучить юридические и технические аспекты отмены ограничений.

Перспектива продажи F-35 Турции вызывает серьезную обеспокоенность в Израиле

Условия Трампа

США выдвигают четкие условия для возобновления поставок F-35 Турции. Вашингтон требует либо полного демонтажа российских ЗРК С-400, либо их перевода в небоеспособное состояние — под контролем США. В качестве одного из вариантов обсуждается размещение комплексов на авиабазе Инджирлик в турецкой провинции Адана.

Между тем, по информации источников haqqin.az в Анкаре, рассматривается также вариант переброски С-400 в Сирию, что возможно лишь при согласии Москвы. Однако, как заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в недавнем интервью турецким телеканалам, изменений в статусе С-400 не планируется.

Перспектива продажи F-35 Турции вызывает серьезную обеспокоенность в Израиле. По мнению экспертов, единственным значимым военным преимуществом Израиля перед Турцией остаются военно-воздушные силы. Несмотря на то, что Израиль не входит в НАТО, он стал одной из первых стран, получивших эти истребители. Появление F-35 в арсенале ВВС Турции может серьезно поколебать этот баланс.

Нетаньяху вцепился в Рубио

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в последние дни неоднократно обсуждал ситуацию с госсекретарем США Марко Рубио. Тем не менее, источники в Израиле признают, что никто не сможет помешать Трампу одобрить сделку. В качестве ответа Израилю предлагают нарастить собственные закупки F-35, чтобы сохранить преимущество.

Кроме Израиля, против поставок F-35 Анкаре активно выступают Греция и греческий Кипр. На минувшей неделе министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос обсудил этот вопрос с израильским коллегой Гидеоном Сааром. А на встрече премьер-министров Израиля и Греции — Нетаньяху и Мицотакиса — вопрос F-35 стал одной из ключевых тем.

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