Трамп выдвинул условия Эрдогану

Основными темами текущих переговоров между Анкарой и Вашингтоном остаются ситуация в Сирии, обострение отношений с Израилем, возможная отмена санкций по закону CAATSA, наложенных на Турцию, а также вопрос возобновления поставок истребителей пятого поколения F-35. Напомним, что напряженность в отношениях между Турцией и США, начавшаяся в 2014 году на фоне сирийского конфликта, усилилась в 2019 году после приобретения Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Несмотря на то, что Турция является членом НАТО, США распространили на неё тогда санкции CAATSA — инструмент, ранее применявшийся к таким странам, как Россия, Иран, Северная Корея и Сирия. Однако в первый срок президентства Трампа эти санкции так и не были реализованы — их ввел в действие уже Джо Байден в 2021 году.

На исходе своей каденции Байден начал постепенное улучшение отношений с Анкарой. В 2024 году Конгресс США одобрил продажу Турции новых истребителей F-16. Однако с возвращением Трампа в Белый дом риторика Анкары резко изменилась: теперь турецкие власти настаивают либо на восстановлении участия в программе F-35, из которой страна была исключена в 2019 году, либо, как минимум, на разрешении закупки этих самолетов. Как сообщал haqqin.az со ссылкой на дипломатические источники в Анкаре, 16 марта во время телефонного разговора между Трампом и Эрдоганом американский лидер дал согласие на продажу F-35 Турции. На тот момент Анкара, стремясь восстановить воздушное превосходство в регионе, вела переговоры с европейскими странами о приобретении истребителей Eurofighter Typhoon — Великобритания даже предоставила Турции окончательный прайс-лист. Однако Трамп, развязавший экономическое противостояние с Евросоюзом, не мог проигнорировать столь масштабную сделку между Турцией и странами ЕС. Через две недели после разговора близкий к Трампу телеканал Fox News сообщил, что президент США рассматривает возможность отмены санкций, наложенных на Турцию из-за С-400. По данным телеканала, Трамп намерен вернуть Анкару в программу F-35 и одобрить продажу самолетов, поручив своей команде изучить юридические и технические аспекты отмены ограничений.

Условия Трампа США выдвигают четкие условия для возобновления поставок F-35 Турции. Вашингтон требует либо полного демонтажа российских ЗРК С-400, либо их перевода в небоеспособное состояние — под контролем США. В качестве одного из вариантов обсуждается размещение комплексов на авиабазе Инджирлик в турецкой провинции Адана. Между тем, по информации источников haqqin.az в Анкаре, рассматривается также вариант переброски С-400 в Сирию, что возможно лишь при согласии Москвы. Однако, как заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в недавнем интервью турецким телеканалам, изменений в статусе С-400 не планируется. Перспектива продажи F-35 Турции вызывает серьезную обеспокоенность в Израиле. По мнению экспертов, единственным значимым военным преимуществом Израиля перед Турцией остаются военно-воздушные силы. Несмотря на то, что Израиль не входит в НАТО, он стал одной из первых стран, получивших эти истребители. Появление F-35 в арсенале ВВС Турции может серьезно поколебать этот баланс.