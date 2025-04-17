Элементарная математика: пошлины угробят Америку

Дональд Трамп лишний раз показал, в каком веке он предпочел бы жить. «Золотым веком» Америки он явно считает времена своего любимого президента Уильяма МакКинли, правившего на рубеже ХIХ и ХХ веков и прославившегося не только политикой агрессивного американского империализма, но и высокими тарифами.
Правда, те времена историки называют иным термином - «Позолоченный век». С легкой руки писателя Марка Твена, который под этим подразумевал, что коррупция (а он был одним из яростных с ней борцов) была тогда тонко скрыта под блестящей поверхностью, когда шло массовое строительство железных дорог, росла нефтедобыча, шла мощная индустриализация Америки.
И вот Трамп на днях заявил, что доходы от введенных им тарифов вполне могут заменить подоходный налог. Мол, были же времена – до 1913 года, когда именно тарифы обеспечивали основные доходы государства. Большую часть ХIХ века они, кстати, составляли в среднем скромные по тем временам отсутствия международного разделения труда и транснациональных корпораций 20%, пока в 1890 году «тариф МакКинли» (будущий президент тогда был конгрессменом, внесшим соответствующий законопроект) не повысил пошлины до 50%. После чего, кстати, Республиканская партия, к которой он принадлежал, с треском проиграла промежуточные выборы, о чем Трамп почему-то предпочитает не вспоминать.
Но формально он прав: тарифы и до МакКинли давали до 90% доходов федеральной казне. Но и государство тогда было другим. У него практически не было социальных обязательств, тогда как сегодня именно социальные расходы (а вовсе не военные, как думают многие) являются статьей номер один расходной части бюджета США. Америка никак почти не была вовлечена в мировые дела, не содержала за рубежом военные базы, не оказывала никому никакой военной и иной помощи. Строительство всей инфраструктуры – до «Нового курса» Рузвельта в 1930-х - тоже шло на частные деньги. Это были времена, когда преобладало представление о государстве как о «ночном стороже», который только следит в целом за соблюдением законов и правил, но в экономику не лезет. К тому же у американцев долгое время было стойкое предубеждение против подоходного налога и им подобных еще и потому, что сама Американская революция началась с восстания против англичан из-за введения ими дополнительных сборов с колонистов.
Из «индивидуальных» относительно массовых налогов помимо налога на наследство или акцизов на алкоголь, можно упомянуть разве что «налог на голосование», когда за реализацию права голоса положено было заплатить, участвуя в голосовании. Кстати, может, и не самая плохая идея, чтобы оградить политику от голимых популистов и повысить ответственность самих избирателей. Но не будем отвлекаться.
Впервые именно подоходный налог был введен в качестве «военной меры», то есть в порядке форс-мажора, Авраамом Линкольном в 1862 году, когда уже шла Гражданская война – для финансирования армии северян. По нынешним временам налог был «ВИП», он взимался в размере 3% от доходов 600 до 10 000 долларов и 5% с доходов свыше 10 000 долларов (100 долларов 1862 года можно приравнять к 3 166 нынешним). Этот налог был отменен в 1872 году. Была попытка возродить его в 1894 году, но Верховный суд признал саму идею неконституционной, поскольку (вот она сила федерации!) это был прямой налог, а не распределяемый между штатами на основе численности населения. Мол, права штатов страдают. И лишь к 1913 году была принята 16-я поправка к конституции (ратификация ее шла 4 года), которая дала правительству право облагать налогом доходы без распределения бремени между штатами в соответствии с численностью населения. Тогда был введен смешной по нынешним временам 1-процентный налог с корпоративных доходов свыше 5000 долларов (это 161 500 в нынешних долларах), а также не менее смешной 1-процентный налог на чистый личный доход свыше 3000 долларов (96 900 нынешних), с дополнительным налогом в размере 6% на доходы свыше 500 000 долларов (это более 16 млн долл. нынешних). В годы Первой мировой, после вступления в нее США был введен уже прогрессивный подоходный налог с высшей ставкой 77%
Тарифы постепенно перестали играть решающую роль в наполнении бюджета и на фоне роста госрасходов, их роль еще сильнее снизилась после Второй мировой войны на фоне создания ГАТТ (предшественник нынешней ВТО и либерализации в целом мировой торговли).
Сегодня подоходный налог составляет чуть более 25% ВВП США (четверть века назад было 28,3%). Это меньше, чем в среднем в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где эта доля достигает почти 34%. Предельная ставка подоходного налога в США составляет 26%, при этом «самые низкодоходные» 40% населения с учетом всевозможных льгот и пособий на деле платят лишь 4-процентный налог на свои доходы. В этом смысле самые богатые «плачут сильнее».
Что касается собственно доходов федеральной казны США, в то в прошлом году от сбора подоходного налога она получила 2,4 трлн.долл., или 49% всех доходов. Еще 36,8% поступили от взносов на социальное и медицинское страхование страхование (можно назвать еще налогом на фонд оплаты труда). Налоги на корпорации дали только 7,15% доходов федерального бюджета, а таможенные пошлины – лишь 1,93%. Уже исходя из этих раскладов возникают большие подозрения по части правдивости утверждений Трампа, что «тарифы могут заменить подоходный налог».
Скандально известный советник Трампа Питер Наварро (выяснилось, что его публикации были построены на сфабрикованных данных выдуманных им «экспертов») насчитал, что тарифы Трампа принесут около 6–7 триллионов долларов за 10 лет. Что призвано покрыть, как минимум, сокращение налоговых сборов за счет реализации предвыборных обещаний Трампа по сокращению ряда налогов (на чаевые, на социальные взносы и т.д.). Однако более трезвые оценки дают куда более скромные цифры доходов от тарифов – максимум 3,3 трлн долларов до 2035 года, плюс дополнительные 190 миллиардов долларов на оставшуюся часть 2025 года. И это еще без учета воздействия ответных мер американских торговых партнеров, а также реакции покупателей в США в виде сокращения потребления из-за повышения цен.
При этом только планируемое Трампом продление налоговых льгот добавит 4,4 триллиона долларов к государственному долгу в течение следующего десятилетия. Проценты по дополнительному долгу обойдутся еще в 800 миллиардов долларов. Необлагаемые налогом чаевые обойдутся потерей не менее чем в 6,5 млрд. долл. только в 2025 году, а освобождение пособий по социальному обеспечению от налога сократит федеральные доходы еще на 1,5 триллиона долларов в течение десятилетия. Если пройдет в республиканской версии законопроект, предусматривающий сокращение налогов примерно на 5,3 трлн долл., то если не компенсировать это тарифами или другими повышениями налогов или существенным сокращением федеральных расходов, то это увеличит государственный долг до 134% ВВП за 10 лет. Сейчас он составляет 123% ВВП, обслуживание госдолга отбирает 16% расходов федерального бюджета, или 458 млрд долл.
Так что, может, у Трампа и его советников относительно неплохо обстоят дела с историей, которую они, впрочем, знают тоже выборочно и фрагментарно, мысленно обитая где-то в «Позолоченном веке». Но у них явно нелады с математикой.