Элементарная математика: пошлины угробят Америку

Дональд Трамп лишний раз показал, в каком веке он предпочел бы жить. «Золотым веком» Америки он явно считает времена своего любимого президента Уильяма МакКинли, правившего на рубеже ХIХ и ХХ веков и прославившегося не только политикой агрессивного американского империализма, но и высокими тарифами. Правда, те времена историки называют иным термином - «Позолоченный век». С легкой руки писателя Марка Твена, который под этим подразумевал, что коррупция (а он был одним из яростных с ней борцов) была тогда тонко скрыта под блестящей поверхностью, когда шло массовое строительство железных дорог, росла нефтедобыча, шла мощная индустриализация Америки.

И вот Трамп на днях заявил, что доходы от введенных им тарифов вполне могут заменить подоходный налог. Мол, были же времена – до 1913 года, когда именно тарифы обеспечивали основные доходы государства. Большую часть ХIХ века они, кстати, составляли в среднем скромные по тем временам отсутствия международного разделения труда и транснациональных корпораций 20%, пока в 1890 году «тариф МакКинли» (будущий президент тогда был конгрессменом, внесшим соответствующий законопроект) не повысил пошлины до 50%. После чего, кстати, Республиканская партия, к которой он принадлежал, с треском проиграла промежуточные выборы, о чем Трамп почему-то предпочитает не вспоминать. Но формально он прав: тарифы и до МакКинли давали до 90% доходов федеральной казне. Но и государство тогда было другим. У него практически не было социальных обязательств, тогда как сегодня именно социальные расходы (а вовсе не военные, как думают многие) являются статьей номер один расходной части бюджета США. Америка никак почти не была вовлечена в мировые дела, не содержала за рубежом военные базы, не оказывала никому никакой военной и иной помощи. Строительство всей инфраструктуры – до «Нового курса» Рузвельта в 1930-х - тоже шло на частные деньги. Это были времена, когда преобладало представление о государстве как о «ночном стороже», который только следит в целом за соблюдением законов и правил, но в экономику не лезет. К тому же у американцев долгое время было стойкое предубеждение против подоходного налога и им подобных еще и потому, что сама Американская революция началась с восстания против англичан из-за введения ими дополнительных сборов с колонистов. Из «индивидуальных» относительно массовых налогов помимо налога на наследство или акцизов на алкоголь, можно упомянуть разве что «налог на голосование», когда за реализацию права голоса положено было заплатить, участвуя в голосовании. Кстати, может, и не самая плохая идея, чтобы оградить политику от голимых популистов и повысить ответственность самих избирателей. Но не будем отвлекаться.

Впервые именно подоходный налог был введен в качестве «военной меры», то есть в порядке форс-мажора, Авраамом Линкольном в 1862 году, когда уже шла Гражданская война – для финансирования армии северян. По нынешним временам налог был «ВИП», он взимался в размере 3% от доходов 600 до 10 000 долларов и 5% с доходов свыше 10 000 долларов (100 долларов 1862 года можно приравнять к 3 166 нынешним). Этот налог был отменен в 1872 году. Была попытка возродить его в 1894 году, но Верховный суд признал саму идею неконституционной, поскольку (вот она сила федерации!) это был прямой налог, а не распределяемый между штатами на основе численности населения. Мол, права штатов страдают. И лишь к 1913 году была принята 16-я поправка к конституции (ратификация ее шла 4 года), которая дала правительству право облагать налогом доходы без распределения бремени между штатами в соответствии с численностью населения. Тогда был введен смешной по нынешним временам 1-процентный налог с корпоративных доходов свыше 5000 долларов (это 161 500 в нынешних долларах), а также не менее смешной 1-процентный налог на чистый личный доход свыше 3000 долларов (96 900 нынешних), с дополнительным налогом в размере 6% на доходы свыше 500 000 долларов (это более 16 млн долл. нынешних). В годы Первой мировой, после вступления в нее США был введен уже прогрессивный подоходный налог с высшей ставкой 77% Тарифы постепенно перестали играть решающую роль в наполнении бюджета и на фоне роста госрасходов, их роль еще сильнее снизилась после Второй мировой войны на фоне создания ГАТТ (предшественник нынешней ВТО и либерализации в целом мировой торговли). Сегодня подоходный налог составляет чуть более 25% ВВП США (четверть века назад было 28,3%). Это меньше, чем в среднем в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где эта доля достигает почти 34%. Предельная ставка подоходного налога в США составляет 26%, при этом «самые низкодоходные» 40% населения с учетом всевозможных льгот и пособий на деле платят лишь 4-процентный налог на свои доходы. В этом смысле самые богатые «плачут сильнее».