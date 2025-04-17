Будущее азербайджанского спорта. Какое оно?

На какой результат может рассчитывать Азербайджан на Олимпиаде? Нет, сейчас речь не о Лос-Анджелесе-2028. Каких успехов мы добьемся в 2032 году в австралийском Брисбене и на Олимпийских играх 2036 года? Слегка приоткрыть завесу и одним глазком заглянуть в будущее нам позволяют такие соревнования, как Всемирная Гимназиада, проводимая Международной федерацией школьного спорта (ISF). Игры U15 (хотя среди участников были и спортсмены 2010 года рождения) на этот раз проходили в сербском Златиборе. От Азербайджана выступал 191 атлет.

Вполне вероятно, что кто-то из этих подростков будет участвовать на Олимпиадах через 7 и 11 лет. Конечно же, не стоит напрямую связывать результаты нынешних школьных соревнований, пусть и всемирных, с Олимпиадами будущего. Масштабы несопоставимые. Но определенную пищу для размышлений получить все же можно. Сборная Азербайджана завоевала в Златиборе 84 медали - 33 золотые награды, 23 серебряные и 28 бронзовые. В общекомандном зачете Азербайджан занял 4-е место среди 56 команд, уступив лишь Китаю, Украине и Бразилии.

Гимназиада U15 проводилась в третий раз. Впервые она состоялась в 2021 году в Белграде. Азербайджан делегировал туда гораздо меньше спортсменов, чем в Златибор, - 31 участника. В итоге команда завоевала 20 медалей (4 золота, 8 серебряных наград, 8 бронзовых) и заняла 10-е место. Спустя два года на второй по счету Гимназиаде U15 в Рио-де-Жанейро Азербайджан не выступал. А вот в этом году в Сербию, расположенную значительно ближе, был отправлен аж 191 спортсмен. Численность же всей делегации превысила 270 человек. По количеству спортсменов Азербайджан был на 5-м месте после Румынии (338), Сербии (319), Бразилии (244) и Украины (229). Румынию и Сербию мы в итоге опередили. Румыны отстали от Азербайджана на одну золотую медаль и заняли 5-е место. Сербия стала 10-й. Позади остались также Иран, Турция, Англия, США, Казахстан, Индия, Армения, Италия, Польша и многие другие страны.

Большую часть золотых медалей Азербайджану принесли таэквондисты (13), боксеры (9) и борцы (6). По количеству всех наград первая тройка выглядит чуть иначе: борцы (25), боксеры (21), таэквондисты (19). В дзюдо, которое после Олимпиады в Париже считается в Азербайджане олимпийским видом спорта номер 1, у нас 3 золота. Столь скромный результат объясняется тем, что в Златибор отправились дзюдоисты 2011-2012-го годов рождения. Им выпало бороться с соперниками, родившимися в 2010 году. Были завоеваны также награды в фехтовании, каратэ, парабадминтоне и параплавании.

На Гимназиадах U15 Азербайджан никогда не выступал таким расширенным составом. Так что сравнивать не с чем. Но есть прошлогодний опыт выступления на основной Гимназиаде в Бахрейне. Там состязались спортсмены 2006 года рождения и младше. Азербайджан представляли 160 участников. Команда завоевала 77 медалей (23-26-28) и заняла в командном зачете 7-е место. Помимо Китая, Украины и Бразилии, которым мы уступили и в Златиборе, в Бахрейне выше азербайджанской сборной расположились также Тайвань, Румыния и Иран. В Сербии эти сборные удалось опередить. Если в Бахрейне одно завоеванное золото приходилось примерно на семерых спортсменов из Азербайджана, то в Сербии данный показатель улучшился: одна награда высшей пробы - на шестерых. В Манаме Азербайджан был представлен в 16 видах спорта, в Златиборе - в 18-ти. Приятное отличие: на Играх в Сербии наша страна участвовала и в таком командном игровом виде спорта, как баскетбол 3x3. Юные баскетболисты хоть и не завоевали медалей, но смотрелись вполне достойно, дойдя до четвертьфинальной стадии. В Златиборе без медалей Азербайджан остался также в легкой атлетике, стрельбе из лука, пляжном волейболе, теннисе, настольном теннисе, плавании, шахматах, бадминтоне и спортивной гимнастике.

Что ж, обошлось без сюрпризов. Если судить по результатам прошедшей Гимназиады, то виды спорта, в которых Азербайджан завоевал медали в Париже-2024 (дзюдо, таэквондо, бокс, борьба), должны приносить олимпийские награды и в следующем десятилетии. Программу-минимум выполняем. А как насчет других дисциплин? Если мы сейчас на детском уровне проигрываем зарубежным сверстникам, то вряд ли в этих видах можно рассчитывать на успехи в ближайшие лет десять. Разве что опять делать ставку на легионеров, но Азербайджан отказался от массовой натурализации, которая была в 2010-х.