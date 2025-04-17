Израиль хотел ударить по Ирану. Трамп отказал Нетаньяху

По данным издания, целью израильской операции было парализовать усилия Ирана по разработке ядерного оружия на год или более продолжительный срок. Тель-Авив надеялся на поддержку США как для защиты от ответного удара Ирана, так и для нападения, что «делало Соединенные Штаты центральной частью самой атаки», пишет газета.

Некоторые американские чиновники одобряли предложения Израиля, но для его реализации требовалась поддержка Трампа. Но в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на прошлой неделе американский президент сообщил ему, что США не поддержат нападение и начинают переговоры с Ираном, рассказали собеседники NYT.

Отметим, что 12 апреля США и Иран провели переговоры в Омане. Обе страны охарактеризовали переговоры как «позитивные и конструктивные». Новая встреча делегаций Ирана и США пройдет 19 апреля.

Тель-Авив давно планировал атаковать иранские объекты, поддержка в правительстве выросла после удара Тегерана по Израилю в апреле 2024 года, операции против «Хезболлы» и падения режима Башара Асада в Сирии, пишет издание. По распоряжению Нетаньяху израильские чиновники проинформировали американцев о плане, который подразумевал рейд на подземные ядерные объекты в сочетании с воздушными атаками, которые бы поддержала авиация США. Даже при помощи Соединенных Штатов подготовка операции заняла бы месяцы, а Нетаньяху хотел действовать быстро. Поэтому от идеи рейдов решили отказаться, Израиль и США начали обсуждать масштабные бомбардировки, которые продлились бы больше недели. В Израиле ожидали, что Трамп займет по отношению к Тегерану более агрессивную позицию, изначально ряд сотрудников администрации были готовы поддержать израильский план, но впоследствии все больше американских чиновников стали относиться к нему скептически. В частности, директор Национальной разведки Тулси Габбард отметила, что наращивание сил США в регионе может спровоцировать более масштабный конфликт с Ираном, чего Вашингтон не хочет. Сомнения также выразили глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, министр обороны Пит Хегсет и вице-президент Джей Ди Вэнс.

В марте Трамп пригрозил Ирану ударом и ужесточением санкций, если диалог не начнется в течение двух месяцев. По данным The New York Times, окружение верховного лидера Али Хаменеи надавило на него, чтобы тот дал согласие на переговоры, предупредив, что иначе угроза войны с США и Израилем станет чрезвычайно высокой.