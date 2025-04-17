МЧС борется с последствиями непогоды в Азербайджане

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжило неотложные меры по устранению последствий нестабильной погоды, установившейся на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в Баку, а также в Акстафинском и Гусарском районах продолжаются работы по откачке и отводу воды с затопленных территорий, проведению других необходимых мер безопасности.

Сотрудники МЧС также провели соответствующие мероприятия в Гяндже, Сумгаите, Мингячевире, Ширване, Хачмазском, Шабранском, Гусарском, Хызинском, Сиязанском и Самухском районах. С затопленных территорий эвакуированы 135 граждан, включая 33 детей.

В ведомстве отметили, что к работам по устранению последствий непогоды привлечены около 450 человек личного состава и до 150 единиц техники МЧС.