Китай идет на сближение с Европой

Власти Китая пытаются усилить экономическое сотрудничество с Европейским союзом, чтобы компенсировать потери от торгового конфликта с США и переориентировать экспортные потоки. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

«Пришло время Китаю и Европе начать все сначала. Торговая встряска, вызванная Трампом, дает нам возможность переосмыслить наши торговые отношения - Китаю следует больше экспортировать в Европу и больше из нее же импортировать», - приводит издание слова старшего научного сотрудника Китайской академии макроэкономических исследований Чжан Яньшэна.