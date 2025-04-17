Китай идет на сближение с Европой

Власти Китая пытаются усилить экономическое сотрудничество с Европейским союзом, чтобы компенсировать потери от торгового конфликта с США и переориентировать экспортные потоки. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).
«Пришло время Китаю и Европе начать все сначала. Торговая встряска, вызванная Трампом, дает нам возможность переосмыслить наши торговые отношения - Китаю следует больше экспортировать в Европу и больше из нее же импортировать», - приводит издание слова старшего научного сотрудника Китайской академии макроэкономических исследований Чжан Яньшэна.
По информации газеты, Пекин направил торговые делегации в европейские столицы, включая Стокгольм, Будапешт и Лондон, а китайские производители активизировали поиск покупателей в Европе. Вместе с тем отношения Китая и ЕС осложнены структурным торговым дисбалансом, ограниченным доступом европейских компаний к китайскому рынку и политическими разногласиями.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. При этом 9 апреля Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. Одновременно президент США повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. Министерство коммерции КНР заявило, что Китай не относится серьезно к числовым играм с тарифами со стороны США, однако даст серьезный ответ, если будет нанесен реальный ущерб его интересам.