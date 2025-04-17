ХАМАС в долгах

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на палестинские, израильские и западные источники.

Палестинское движение ХАМАС столкнулось с серьезными финансовыми проблемами после возобновления боевых действий в секторе Газа в марте. Из-за нехватки средств сокращаются выплаты полевым командирам, рядовым боевикам и чиновникам, участвующим в управлении анклавом.

По данным издания, до нападения 7 октября 2023 года ХАМАС накопил около 500 млн долларов, большая часть которых хранилась в Турции. Эти средства поступали от жертвователей с Ближнего Востока, из Западной Африки, Южной Азии и Великобритании. После начала войны потоки финансирования резко сократились, а перевод денег в Газу стал значительно сложнее.

Источники утверждают, что ХАМАС также получал доходы от оборота товаров внутри анклава — собирая пошлины с торговцев и перевозчиков на КПП, а также конфискуя часть грузов для перепродажи. Кроме того, представители движения закупали товары за рубежом и продавали их в Газе.

Ситуация ухудшилась после возобновления боевых действий в марте 2025 года: Израиль полностью перекрыл гуманитарные каналы, а значительная часть финансовых операторов ХАМАС была ликвидирована.

Движение прекратило выплаты ряду чиновников в Газе, урезало вдвое оклады старших командиров и сократило выплаты рядовым боевикам. Это, по словам источников, подрывает моральный дух и затрудняет набор новых бойцов.

Боевые действия в секторе Газа были возобновлены 18 марта: Израиль нанес серию массированных ударов, прервав январское перемирие. Канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом ХАМАС от предложений посредников и спецпосланника США Стивена Уиткоффа, отметив, что цель операции — освобождение всех заложников. В свою очередь, ХАМАС обвинил в эскалации Израиль и США.