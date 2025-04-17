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Украинцы снова атакуют Шую: там российская ракетная бригада

10:25 302

В ночь на 17 апреля украинские беспилотники атаковали город Шуя в Ивановской области. Оперативный штаб региона сообщил, что в городе «объявлен режим опасности атаки БПЛА, работает система предупреждения атак». В администрации заявили, что атаку отбили, никто не пострадал, передают российские СМИ.

Жители Шуи сообщили о взрывах около 03:50 ночи, пишет телеграм-канал Astra. Местные жители сняли на видео момент атаки, а также пожар, начавшийся после удара. Astra геолоцировала одну из записей, она снята в 180 метрах от военного городка 112-й ракетной бригады ВС РФ.

Утверждается, что беспилотники, атаковавшие Шую, попали по ангарам с ракетами. Независимых подтверждений этой информации нет.

В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО в ночь на 17 апреля сбили 71 украинский беспилотник в шести регионах России, Ивановская область в сообщении ведомства не упоминается.

Украинские беспилотники атаковали Шую второй раз за сутки. Первый раз город попал под удар дронов утром 16 апреля. По данным властей, легкие ранения получили два человека. Начальник украинской разведки Кирилл Буданов ранее обвинял 112-ю ракетную бригаду ВС РФ в ударе по Сумам 13 апреля, в результате которого погибли 35 человек и более 100 получили ранения.

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