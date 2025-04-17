Спецпредставитель президента о минах в Агдаме, Физули и Ходжавенде

В Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах в общей сложности очищены около 40% территорий.

Об этом сообщил специальный представитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов на I Культурном форуме исламского мира, который проходит в Шуше.

По словам Гусейнова, если рассматривать районы отдельно, в Агдаме разминировано 50% территорий, а в Физули — около 60%.

«Меньше всего территорий удалось очистить в Ходжавенде. Но работы продолжаются, так как в этом районе расположено множество исторических и культурных объектов», — отметил он.