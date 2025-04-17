Страшная находка в реке Шабранчай

В Шабранском районе в реке обнаружены два неопознанных тела.
Как сообщили в МЧС, информация о телах поступила на горячую линию ведомства накануне.
Спасатели извлекли тела на участке реки Шабранчай, проходящем через село Хельфелер.
В Шабранском районе в реке обнаружены два неопознанных тела.
Как сообщили в МЧС, информация о телах поступила на горячую линию ведомства накануне.
Спасатели извлекли тела на участке реки Шабранчай, проходящем через село Хельфелер.
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