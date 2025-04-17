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Проливные дожди в Баку не утихают: улицы затоплены, людей эвакуируют
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Проливные дожди в Баку не утихают: улицы затоплены, людей эвакуируют

Страшная находка в реке Шабранчай

10:34 280

В Шабранском районе в реке обнаружены два неопознанных тела.

Как сообщили в МЧС, информация о телах поступила на горячую линию ведомства накануне.

Спасатели извлекли тела на участке реки Шабранчай, проходящем через село Хельфелер.

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