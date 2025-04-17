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Переговоры Азербайджана, Армении и Грузии в Тбилиси начались

обновлено 12:15
12:15 2251

В Тбилиси началась встреча замглав МИД Грузии, Армении и Азербайджана.

Азербайджан на переговорах представляет заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, Грузию — первый замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия, а Армению — заместитель министра иностранных дел Ваан Костанян.

* * * 10:39

Заместители министров иностранных дел Азербайджана, Армении и Грузии проведут 17 апреля встречу в Тбилиси. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на МИД Армении.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудят перспективы регионального сотрудничества.

Ранее глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Азербайджан и Армения могут положиться на Грузию в вопросе продвижения мира и стабильности в регионе. Она заверила, что Тбилиси предоставит все возможные средства, которые облегчат диалог и сотрудничество в регионе.

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