Переговоры Азербайджана, Армении и Грузии в Тбилиси начались

Азербайджан на переговорах представляет заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, Грузию — первый замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия, а Армению — заместитель министра иностранных дел Ваан Костанян.

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Заместители министров иностранных дел Азербайджана, Армении и Грузии проведут 17 апреля встречу в Тбилиси. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на МИД Армении.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудят перспективы регионального сотрудничества.

Ранее глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Азербайджан и Армения могут положиться на Грузию в вопросе продвижения мира и стабильности в регионе. Она заверила, что Тбилиси предоставит все возможные средства, которые облегчат диалог и сотрудничество в регионе.