«Коалиция желающих» и Украина встретились в Париже

Украинская делегация провела в Париже встречи с дипломатическими и военными советниками из Франции, Великобритании и Германии.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в сети X.

Согласно заявлению, переговоры состоялись в Елисейском дворце с участием руководителя Офиса президента Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова. Во встрече приняли участие дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл и представитель Германии Йенс Пльотнер.

«Мы обсудили пути к справедливому и длительному миру, в том числе полное прекращение огня, привлечение многонационального контингента и гарантии безопасности для Украины», — отметил Сибига и опубликовал фото со встречи.

Министр обороны Рустем Умеров также сообщил, что на переговорах с представителями стран «коалиции желающих» стороны скоординировали позиции по ключевым вопросам.

«В частности, речь шла о реализации прекращения огня, создании эффективной архитектуры безопасности и привлечении многонационального военного контингента. Работа с партнерами продолжается», — подчеркнул он.

По его словам, приоритет Украины — достижение результата, который обеспечит надежный и устойчивый мир для граждан.