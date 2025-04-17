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«Коалиция желающих» и Украина встретились в Париже

обновлено 16:20
16:20 1314

Украинская делегация провела в Париже встречи с дипломатическими и военными советниками из Франции, Великобритании и Германии.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в сети X.

Согласно заявлению, переговоры состоялись в Елисейском дворце с участием руководителя Офиса президента Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова. Во встрече приняли участие дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл и представитель Германии Йенс Пльотнер.

«Мы обсудили пути к справедливому и длительному миру, в том числе полное прекращение огня, привлечение многонационального контингента и гарантии безопасности для Украины», — отметил Сибига и опубликовал фото со встречи.

Министр обороны Рустем Умеров также сообщил, что на переговорах с представителями стран «коалиции желающих» стороны скоординировали позиции по ключевым вопросам.

«В частности, речь шла о реализации прекращения огня, создании эффективной архитектуры безопасности и привлечении многонационального военного контингента. Работа с партнерами продолжается», — подчеркнул он.

По его словам, приоритет Украины — достижение результата, который обеспечит надежный и устойчивый мир для граждан.

*** 10:41

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли в Париж для участия во встречах с представителями «коалиции желающих» и США.

Об этом сообщил Ермак в своем Telegram-канале.

По его словам, в рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних переговоров с представителями стран, готовых предоставлять гарантии безопасности — в частности, с делегациями Франции, Германии, Великобритании и США.

«Работаем над важными вопросами для безопасности Украины и всей Европы», — подчеркнул Ермак.

Как ранее писало издание Politico, во Францию также прибыли госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента Трампа Стив Уиткофф.

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