«Коалиция желающих» и Украина встретились в Париже

Украинская делегация провела в Париже встречи с дипломатическими и военными советниками из Франции, Великобритании и Германии.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в сети X.
Согласно заявлению, переговоры состоялись в Елисейском дворце с участием руководителя Офиса президента Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова. Во встрече приняли участие дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл и представитель Германии Йенс Пльотнер.
«Мы обсудили пути к справедливому и длительному миру, в том числе полное прекращение огня, привлечение многонационального контингента и гарантии безопасности для Украины», — отметил Сибига и опубликовал фото со встречи.
Министр обороны Рустем Умеров также сообщил, что на переговорах с представителями стран «коалиции желающих» стороны скоординировали позиции по ключевым вопросам.
«В частности, речь шла о реализации прекращения огня, создании эффективной архитектуры безопасности и привлечении многонационального военного контингента. Работа с партнерами продолжается», — подчеркнул он.
По его словам, приоритет Украины — достижение результата, который обеспечит надежный и устойчивый мир для граждан.
*** 10:41
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли в Париж для участия во встречах с представителями «коалиции желающих» и США.
Об этом сообщил Ермак в своем Telegram-канале.
По его словам, в рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних переговоров с представителями стран, готовых предоставлять гарантии безопасности — в частности, с делегациями Франции, Германии, Великобритании и США.
«Работаем над важными вопросами для безопасности Украины и всей Европы», — подчеркнул Ермак.
Как ранее писало издание Politico, во Францию также прибыли госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента Трампа Стив Уиткофф.