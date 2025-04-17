Армения о подписании мира с Азербайджаном в Турции

Турция может сыграть позитивную роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений, констатировал глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью турецким СМИ в Анталье.

При этом наиболее успешными в истории этого процесса министр назвал двусторонние переговоры между Ереваном и Баку.

«Другие страны могут лишь содействовать, но непосредственное общение с Баку «в одной комнате» - наилучший вариант», - подчеркнул Мирзоян.

Он также не исключил, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией может быть подписан в Турции: «Переговоры продолжаются. Что касается места, вы знаете, это не существенно. Есть идея подписать его на границе Армении и Азербайджана. Несколько других столиц предлагают свои услуги, я ничего не исключаю. Я еще не получил этого предложения».

Вчера Мирзоян заявил, что переговоры с коллегами из Турции и Азербайджана в Анталье позволили сделать позиции сторон более понятными.

13 марта стало известно, что Ереван и Баку завершили переговоры по согласованию текста мирного договора. Два последних пункта, которые сторонам удалось согласовать, касались неразмещения сил третьих стран на общей границе и взаимного отказа от исков в международных судебных инстанциях. Одновременно Азербайджан продолжает требовать от Армении изменить Конституцию и распустить МГ ОБСЕ в качестве условия подписания договора.