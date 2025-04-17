Гарвардский университет душили-душили, душили-душили…

Дональд Трамп ломает и крушит все, что попадается на пути. В начале апреля его декретом было уничтожено Министерство образования США. А сейчас администрация президента замораживает гранты для самых крупных и наиболее престижных университетов США. На этой неделе было объявлено о заморозке финансирования на 2,2 миллиарда долларов Гарвардскому университету, цитадели высшего образования в Америке, недостижимого идеала для многих стран мира. А вчера Трамп дал указание налоговой службе отменить Гарварду статус университета, освобожденного от налогов. Кроме того, были заморожены гранты на сумму в 2,7 миллиарда долларов. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм объявила в среду о прекращении предоставления Гарварду двух грантов и потребовала предоставить к 30 апреля отчеты о владельцах иностранных студенческих виз. Гарвардский университет может лишиться возможности принимать иностранных студентов, если не выполнит эти требования администрации Дональда Трампа.

В стороне от жестких мер Белого дома не остались и такие вузы, как Колумбийский университет и Университет Пенсильвании, альма-матер самого Трампа. Ненависть американского президента к университетам логически объяснить непросто. Возможно, он видит в них очаги либерального вольнодумства, противостоящих государству-церберу. Формально основанием для финансовых репрессий стало обвинение в антисемитизме студентов, которое не могло усмирить руководство университетов. Верно то, что после варварского нападения ХАМАС на Израиль по многим университетским городкам прокатились демонстрации солидарности с палестинцами и протестов против действий Израиля в секторе Газа. Однако после нынешней заморозки грантов на обучающихся в Гарварде и других университетах евреев вряд ли просыплется манна небесная. Они также могут стать жертвой резкого сокращения из-за отсутствия финансирования квот при приеме на учебу. Кроме того, пострадает и та категория закончивших обучение людей, которые заняты в важных университетских проектах, таких как исследования в области борьбы с раком, лечения СПИДа и многих других. Американские суды блокировали часть этих мер Трампа, но он ищет другие пути для осуществления вендетты. В этих условиях перед университетами стоят лишь два пути – сопротивляться или сдаваться. Гарвард, наиболее мощный в финансовом отношении центр, выбирает первый путь. Основанный в 1636 году он пережил немало кризисов, но выстоял и благодаря своей безупречной репутации располагает поддержкой влиятельных частных инвесторов. Предвидя заморозку грантов, Гарвард еще накануне принятия карательных мер одолжил на Уолл-стрит 740 миллионов долларов и готов принять бой. «Никакое правительство, независимо от того, какая политическая партия стоит у власти, не имеет права диктовать, чему должен учить частный университет, кого он может принимать на учебу или нанимать на работу», - говорит о сложившейся ситуации ректор Гарварда Элан Гарбер.

В администрации, конечно, ему отвечают. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт говорит, что Гарвард «должен серьезно отнестись к требованиям президента». Одно из них - ему следует принести извинения за «отвратительный антисемитизм, проявленный в его кампусах против студентов-евреев». Как бы то ни было, исход сражения еще не ясен, особенно учитывая, что другие университеты капитулировали под натиском администрации и выстроить «коалицию сопротивляющихся» не удается. Однако в этой борьбе обе стороны терпят существенные издержки. Которые у государства значительно выше. Американцы признают, что их среднее школьное образование довольно посредственное. А высшее - на зависть всему миру. И оно приносит США дохода больше, чем экспорт их традиционных продуктов. The Washington Post публикует такую таблицу. В 2024 году экспорт натурального газа США составил 34 миллиарда долларов, угля — 21 миллиард. А предоставление образовательных услуг – 56 миллиардов долларов.