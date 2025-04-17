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Гарвардский университет душили-душили, душили-душили…

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Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
11:22 1430

Дональд Трамп ломает и крушит все, что попадается на пути. В начале апреля его декретом было уничтожено Министерство образования США. А сейчас администрация президента замораживает гранты для самых крупных и наиболее престижных университетов США.

На этой неделе было объявлено о заморозке финансирования на 2,2 миллиарда долларов Гарвардскому университету, цитадели высшего образования в Америке, недостижимого идеала для многих стран мира. А вчера Трамп дал указание налоговой службе отменить Гарварду статус университета, освобожденного от налогов. Кроме того, были заморожены гранты на сумму в 2,7 миллиарда долларов. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм объявила в среду о прекращении предоставления Гарварду двух грантов и потребовала предоставить к 30 апреля отчеты о владельцах иностранных студенческих виз. Гарвардский университет может лишиться возможности принимать иностранных студентов, если не выполнит эти требования администрации Дональда Трампа.

Белый дом расправляется с Гарвардским университетом

В стороне от жестких мер Белого дома не остались и такие вузы, как Колумбийский университет и Университет Пенсильвании, альма-матер самого Трампа.

Ненависть американского президента к университетам логически объяснить непросто. Возможно, он видит в них очаги либерального вольнодумства, противостоящих государству-церберу. Формально основанием для финансовых репрессий стало обвинение в антисемитизме студентов, которое не могло усмирить руководство университетов. Верно то, что после варварского нападения ХАМАС на Израиль по многим университетским городкам прокатились демонстрации солидарности с палестинцами и протестов против действий Израиля в секторе Газа. Однако после нынешней заморозки грантов на обучающихся в Гарварде и других университетах евреев вряд ли просыплется манна небесная. Они также могут стать жертвой резкого сокращения из-за отсутствия финансирования квот при приеме на учебу. Кроме того, пострадает и та категория закончивших обучение людей, которые заняты в важных университетских проектах, таких как исследования в области борьбы с раком, лечения СПИДа и многих других. Американские суды блокировали часть этих мер Трампа, но он ищет другие пути для осуществления вендетты.

В этих условиях перед университетами стоят лишь два пути – сопротивляться или сдаваться. Гарвард, наиболее мощный в финансовом отношении центр, выбирает первый путь. Основанный в 1636 году он пережил немало кризисов, но выстоял и благодаря своей безупречной репутации располагает поддержкой влиятельных частных инвесторов. Предвидя заморозку грантов, Гарвард еще накануне принятия карательных мер одолжил на Уолл-стрит 740 миллионов долларов и готов принять бой.

«Никакое правительство, независимо от того, какая политическая партия стоит у власти, не имеет права диктовать, чему должен учить частный университет, кого он может принимать на учебу или нанимать на работу», - говорит о сложившейся ситуации ректор Гарварда Элан Гарбер.

Солидарность с убитой Газой - это уже антисемитизм

В администрации, конечно, ему отвечают. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт говорит, что Гарвард «должен серьезно отнестись к требованиям президента». Одно из них - ему следует принести извинения за «отвратительный антисемитизм, проявленный в его кампусах против студентов-евреев».

Как бы то ни было, исход сражения еще не ясен, особенно учитывая, что другие университеты капитулировали под натиском администрации и выстроить «коалицию сопротивляющихся» не удается.

Однако в этой борьбе обе стороны терпят существенные издержки. Которые у государства значительно выше.

Американцы признают, что их среднее школьное образование довольно посредственное. А высшее - на зависть всему миру. И оно приносит США дохода больше, чем экспорт их традиционных продуктов.

The Washington Post публикует такую таблицу. В 2024 году экспорт натурального газа США составил 34 миллиарда долларов, угля — 21 миллиард. А предоставление образовательных услуг – 56 миллиардов долларов.

Гарвард умирает, но не сдается

Что имеется в виду? А то, что иностранцы, если можно так выразиться, «покупают образование» в США, то есть платят за обучение. В 2022-2023 годах в США учились в три раза больше иностранных студентов, чем американцев за рубежом. В скобках отметим, что теперь это число учащихся в США, вероятно, начнет снижаться. Агенты иммиграционной службы ловят на улицах студентов и обвиняют их - почти всегда безо всяких оснований - в антисемитизме и поддержке терроризма. По данным Inside Higher Ed, по всей стране в последние месяцы были отобраны визы у 1000 студентов.

Но мы продолжаем вести речь не только о доходах от учебы иностранцев, которые из-за запретительных мер властей снижаются. В стране действуют сотни крупных исследовательских центров, которые продают свои наработки и готовые продукты за рубеж. В университетских клиниках лечат тяжелые заболевания, за которые не берутся в других странах. Словом, образовательная сфера представляет собой огромную индустрию, которая дает доходов не только больше, чем экспорт газа и угля вместе взятых, но и всей гражданской авиации Америки.

И вот эту курицу, несущую золотые яйца, Трамп намерен зарубить. В интересах, как он говорит, «снижения торгового дефицита».

Мировоззрение Дональда Трампа базируется на стереотипах середины прошлого века. То есть почти на идеях Карла Маркса о торговом обмене и получении прибыли. Но сейчас на дворе XXI век и гораздо большие прибыли помимо указанных образовательных сервисов дают поставки софтвера, предоставление финансовых услуг и развлечений. В финансовой сфере у образования США сохраняется большой плюс, который Трамп не учитывает при определении торгового баланса.

А сейчас его администрация наносит сокрушительный удар по одной из самых крупных статей своего экспорта. Своеобразное представление о том, что сделает Америку «вновь великой»!

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