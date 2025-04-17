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США могут заблокировать DeepSeek

11:30 712

Власти США рассматривают возможность запрета доступа к китайскому чат-боту DeepSeek на территории страны, а также новые меры против его технологических партнеров.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, администрация Дональда Трампа уже ограничила поставки чипов Nvidia в Китай. Теперь обсуждается введение санкций, которые запретят DeepSeek закупать американские технологии, а также возможная блокировка сервиса для пользователей из США.

Особое внимание уделяется связям китайской платформы с армией КНР. Как утверждает NYT, в Белом доме обеспокоены тем, что некоторые разработчики DeepSeek могут быть связаны с китайскими военными и учреждениями, попавшими под американские санкции.

Конгресс также усилил давление на Nvidia. 16 апреля специальный комитет Палаты представителей по делам коммунистической партии Китая инициировал расследование, чтобы выяснить, нарушала ли компания экспортные ограничения, передав DeepSeek чипы для ИИ-разработок. Это первое расследование Конгресса в отношении Nvidia.

Представитель компании Джон Риццо заявил, что Nvidia строго соблюдала правила правительства США — «с точностью до буквы».

В январе DeepSeek представила новую ИИ-систему DeepSeek-V3, сравнимую по возможностям с ведущими мировыми аналогами. Разработчики утверждают, что обучение модели заняло два месяца и обошлось менее чем в шесть миллионов долларов — в десятки раз дешевле, чем у конкурентов. Сервис уже был заблокирован в Италии вскоре после запуска.

Представители DeepSeek не ответили на запрос NYT о комментарии.

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