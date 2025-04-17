США могут заблокировать DeepSeek

Власти США рассматривают возможность запрета доступа к китайскому чат-боту DeepSeek на территории страны, а также новые меры против его технологических партнеров.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, администрация Дональда Трампа уже ограничила поставки чипов Nvidia в Китай. Теперь обсуждается введение санкций, которые запретят DeepSeek закупать американские технологии, а также возможная блокировка сервиса для пользователей из США.

Особое внимание уделяется связям китайской платформы с армией КНР. Как утверждает NYT, в Белом доме обеспокоены тем, что некоторые разработчики DeepSeek могут быть связаны с китайскими военными и учреждениями, попавшими под американские санкции.