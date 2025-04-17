«Все по закону»: «банный скандал» между Кыргызстаном и Россией продолжается

«По имеющейся информации, в ходе операции иностранные граждане оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. По этой причине в отношении этих иностранцев были применены соответствующие меры. При этом работники наших силовых ведомств действовали в рамках имеющихся полномочий в соответствии с российским законодательством», — заявили в МИД РФ.

Об этом, как передает РИА Новости, заявили в МИД России, комментируя сообщения в соцсетях о «чрезмерном применении силовых методов» в ходе рейда.

В министерстве отметили, что проверка была плановой и не была направлена против граждан какой-либо конкретной страны. В ходе рейда были задержаны 59 иностранных граждан, из которых 25 находились в России с нарушением миграционного законодательства.

«Они привлекаются к ответственности по закону, - добавили в МИД РФ. - Некоторые подозреваются в принадлежности к радикальным группировкам. Российская сторона с сожалением констатирует, что налицо явное пренебрежение указанными иностранцами законами Российской Федерации, стремление противопоставить себя нашему обществу и государству».

Тем временем обеспокоенность «соразмерностью применения силы» в банном комплексе «Бодрость» выразила омбудсмен (уполномоченный по правам человека) Кыргызстана Джамиля Джаманбаева на встрече с российской коллегой Татьяной Москальковой. «При просмотре видеокадров возникают вопросы о соразмерности и обоснованности применения силы во время массового задержания граждан КР сотрудниками правоохранительных органов. Любые меры административного или силового характера в отношении кыргызов должны применяться с соблюдением гарантий процессуальных прав, международных обязательств. Кыргызстан является полноправным членом Евразийского экономического союза», — напомнила Джаманбаева.

Москалькова сообщила, что уже отреагировала на этот инцидент, и после ее обращения прокуратура и миграционные органы России начали проверку произошедшего в «Бодрости».

Инцидент произошел 10 апреля в банном комплексе, который принадлежит уроженцу Кыргызстана, получившему российское гражданство. На распространившихся фото и видеозаписях видно, как силовики в балаклавах и с красными повязками на руках избивают посетителей бани, укладывают их лицом вниз и заставляют ползти или передвигаться на коленях по полу, ходят по лежащим людям. В связи с этим посол России Сергей Вакунов был вызван в МИД Кыргызстана, где ему вручили ноту с требованием разъяснить жесткое задержание группы кыргызов. Российскую сторону также попросили принять действенные меры по защите прав граждан Кыргызстана и впредь не допускать подобной ситуации, «которая может нанести урон кыргызско-российским отношениям союзничества и стратегического партнерства». Представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана в Москве направило в Генеральную прокуратуру и МВД России, прокуратуру Москвы, российскому омбудсмену и в другие инстанции обращения с просьбой принять соответствующие меры.