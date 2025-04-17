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Закрытый визит Байдена в Гарвард

11:46 852

Бывший президент США Джо Байден посетил Гарвардскую школу Кеннеди, где провел закрытую встречу с группой студентов.

Приглашение поступило от его давнего советника Майка Донилона, который ранее работал с Байденом в Белом доме.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на заявление учебного заведения.

«На протяжении многих лет мы с гордостью принимали у себя бывших президентов и кандидатов от обеих партий — от Джорджа Буша — старшего и Билла Клинтона до Альберта Гора и Роберта Доула. Теперь к ним присоединился и Байден», — говорится в сообщении.

Подробности визита и содержания выступления не раскрываются.

Встреча состоялась на фоне критики Гарварда со стороны нынешней администрации. Президент Дональд Трамп предложил лишить университет налоговых льгот, обвинив его в политизированности. Министерство образования уже заморозило гранты на $2,2 млрд и контракты на $60 млн, а в ближайшее время может быть пересмотрено финансирование на сумму до $9 млрд.

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