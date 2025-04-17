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Глава Rheinmetall не верит в перелом с ракетами Taurus

11:55 764

Поставки Украине крылатых ракет Taurus не повлияют на ситуацию на фронте, в отличие от классических артиллерийских снарядов.

Такое мнение выразил глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Handelsblatt.

«Этим (поставками Taurus — ред.) ничего не изменить в войне. Они не позволят переломить ситуацию. Кроме того, Украина уже располагает крылатыми ракетами с аналогичной дальностью», — заявил он.

По его словам, реальный вклад в изменения на фронте могут внести именно артиллерийские снаряды: «Переломить ситуацию способны классические артиллерийские снаряды».

13 апреля лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, которого прочат в канцлеры, заявил, что допускает передачу Taurus Киеву при условии согласования с партнерами по ЕС.

Киев давно настаивает на поставках этих ракет. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, уже использующихся ВСУ, но обладают большей дальностью за счет германо-шведской разработки.

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