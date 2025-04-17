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Кому Минздрав разрешил заниматься пластической хирургией

11:52 894

В целях комплексной проверки правовой основы профессиональной деятельности пластических хирургов, осуществляющих практическую медицинскую деятельность на территории Азербайджанской Республики, создана Специальная инспекционная комиссия. Об этом сообщили haqqin.az в Министерстве здравоохранения.

«В состав Комиссии вошли уполномоченные представители Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Министерства науки и образования Азербайджанской Республики. Вышеуказанные медицинские эксперты были приглашены на заседания Специальной инспекционной комиссии, где проведена тщательная проверка представленных ими документов. По предварительному уведомлению велась видео- и аудиозапись заседаний, а также протоколирование каждого заседания. Всего было проведено 11 заседаний Комиссии», - сказали в министерстве.

«Список врачей-специалистов, имеющих право на осуществление врачебной деятельности по специальности «Пластическая хирургия» на территории Азербайджанской Республики», документы которых подтверждены соответствующими решениями Специальной инспекционной комиссии, составлен и размещен по ссылке:

Список пластических хирургов

Список, представленный по указанной ссылке, отражает информацию по состоянию на 17 апреля 2025 года. Вышеупомянутый список будет регулярно обновляться по мере создания новых правовых основ, позволяющих медицинским работникам осуществлять практическую медицинскую деятельность по специальности «Пластическая хирургия», указали в ведомстве.

Помимо этого, соответствующим приказом Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики утвержден «Перечень операций в области пластической хирургии, выполнение которых разрешено представителям других профессиональных специальностей хирургического профиля в соответствии с образовательными программами высшего специального медицинского образования». Вышеуказанный список можно найти по следующей ссылке:

Перечень разрешенных операций

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