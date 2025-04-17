Съели все-таки Зарифа!

Президент Ирана поблагодарил Мохаммада Джавада Зарифа, своего бывшего вице-президента по стратегическим вопросам, ушедшего в отставку. Иранские политические элиты никогда не отличались голубиной кротостью по отношению к тем, кого они считали своими политическими противниками, что отмечал даже основатель исламской республики аятолла Хомейни, неоднократно называя их «мои любимые скорпионы в банке». Джавад Зариф был для иранских «ястребов» откровенно чужим – вот и после назначения вице-президентом по стратегическим вопросам в кабинете нынешнего иранского президента травили они его знатно, травили качественно. Порой казалось, что даже «сионисты» и «Большой Сатана» меньшие враги для «ястребов», чем Джавад Зариф.

Причем в этой ненависти к Зарифу было что-то иррациональное, поскольку никаким противником режима он не был, скорее даже наоборот – активным его сторонником, и в своих действиях всегда руководствовался указаниями Али Хаменеи. Его проблема была в том, что он был слишком западником, предпочитая и в работе западный управленческий стиль, что и бесило его оппонентов. Похоже, что его прошение об отставке было написано им как форма давления на своих политических противников – способ, которым Джавад Зариф пользовался неоднократно и всякий раз достаточно успешно. Но не в этот раз. После написания им заявления его пригласил к себе глава судебной власти Голамом-Хоссейном Мохсени Эджеи и, как сообщают официальные источники, «посоветовал вице-президенту уйти в отставку, учитывая ситуацию в стране». Скорее всего, на этой встрече Эджеи сказал Зарифу, чтобы последний не рассчитывал на то, что и на этот раз трюк с отставкой у него выйдет. Более того, работать ему все одно не дадут. Так что ему лучше всего вернуться к преподаванию в университете. Возможно, что ему также было сказано, что в его услугах как в лице, который может найти взаимопонимание с Западом – а это был главный его козырь, - по большому-то счету Тегеран больше не нуждается.