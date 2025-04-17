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Съели все-таки Зарифа!

наше поле зрения
Икрам Нур, автор haqqin.az, Тегеран
11:56 1571

Президент Ирана поблагодарил Мохаммада Джавада Зарифа, своего бывшего вице-президента по стратегическим вопросам, ушедшего в отставку.

Иранские политические элиты никогда не отличались голубиной кротостью по отношению к тем, кого они считали своими политическими противниками, что отмечал даже основатель исламской республики аятолла Хомейни, неоднократно называя их «мои любимые скорпионы в банке».

Джавад Зариф был для иранских «ястребов» откровенно чужим – вот и после назначения вице-президентом по стратегическим вопросам в кабинете нынешнего иранского президента травили они его знатно, травили качественно. Порой казалось, что даже «сионисты» и «Большой Сатана» меньшие враги для «ястребов», чем Джавад Зариф.

Верховный лидер Ирана нашел на место Зарифа новых переговорщиков, которым удалось завязать диалог с США, и, более того, заинтересовать президента Трампа продолжением этого диалога на достаточно приемлемых для Ирана условиях. Естественно, что Зариф в этой ситуации больше не нужен

Причем в этой ненависти к Зарифу было что-то иррациональное, поскольку никаким противником режима он не был, скорее даже наоборот – активным его сторонником, и в своих действиях всегда руководствовался указаниями Али Хаменеи. Его проблема была в том, что он был слишком западником, предпочитая и в работе западный управленческий стиль, что и бесило его оппонентов.

Похоже, что его прошение об отставке было написано им как форма давления на своих политических противников – способ, которым Джавад Зариф пользовался неоднократно и всякий раз достаточно успешно. Но не в этот раз. После написания им заявления его пригласил к себе глава судебной власти Голамом-Хоссейном Мохсени Эджеи и, как сообщают официальные источники, «посоветовал вице-президенту уйти в отставку, учитывая ситуацию в стране».

Скорее всего, на этой встрече Эджеи сказал Зарифу, чтобы последний не рассчитывал на то, что и на этот раз трюк с отставкой у него выйдет. Более того, работать ему все одно не дадут. Так что ему лучше всего вернуться к преподаванию в университете. Возможно, что ему также было сказано, что в его услугах как в лице, который может найти взаимопонимание с Западом – а это был главный его козырь, - по большому-то счету Тегеран больше не нуждается.

Повлияет ли как-то это событие на политику Ирана? Да ни в коей мере. Переговоры с США пойдут и без него, поскольку Тегеран в них крайне заинтересован

Что, в общем, вполне логично. Верховный лидер Ирана нашел на место Зарифа новых переговорщиков, которым удалось завязать диалог с США, и, более того, заинтересовать президента Трампа продолжением этого диалога на достаточно приемлемых для Ирана условиях. Естественно, что Зариф в этой ситуации больше не нужен, и без него справятся. Но как бы ни развивались события, давать ему шанс на повторный успех иранские «ястребы» не собираются. И его благополучно слили.

Повлияет ли как-то это событие на политику Ирана? Да ни в коей мере. Переговоры с США пойдут и без него, поскольку Тегеран в них крайне заинтересован. А к остальным вопросам Зариф имел весьма опосредованное отношение. Титул его, вице-президент по стратегическим вопросам, звучал, конечно, громко – но на самом деле не давал ему никакой возможности серьезно влиять на актуальные вопросы иранской политической повестки - что международной, что внутренней.

Его место займет 59-летний Мохсен Исмаили, известный как умеренный политик и эксперт в области права. Он ни «ястреб», ни реформист, а достаточно блеклая фигура без ярко выраженной собственной точки зрения, и, что главное, не принадлежит ни к одному из влиятельных политических кланов. Поэтому пока устраивает всех, а дальше загадывать нет смысла.

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