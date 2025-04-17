Ливни обрушили мост в Гарадагском районе: жители отрезаны от внешнего мира

В поселке Чеильдаг Гарадагского района Баку в результате сильного ливня и паводка, вызванного дождевыми водами, обрушился мост. Дорога, ведущая в Баку и прилегающие поселки, была закрыта.

Как сообщили haqqin.az местные жители, несмотря на ремонт моста несколько лет назад, он не выдержал сильных дождей. Дороги в нескольких направлениях, включая сам Чеильдаг и окрестные поселки, оказались перекрыты. Из-за отсутствия альтернативных путей движение полностью остановилось.

Один из жителей отметил, что связь с центром практически прервана. «Дорога полностью разрушена. Даже движение крупных грузовиков невозможно. Из-за выхода дороги из строя дети не могут ходить в школу», — рассказал он.

Поселок Чеильдаг был основан в 1947–1950 годах в связи с заселением территории, связанным с разработкой нефтяных месторождений. Дожди также затопили дворы местных жителей.

Пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) Анар Наджафли сообщил haqqin.az, что в результате паводка обрушилась часть моста на дороге Сангачал-Чеильдаг. Сотрудники агентства уже работают на месте.

Планируется проложить временную дорогу рядом с мостом, установить водопропускные трубы, и до восстановления моста будет организована временная дорога.