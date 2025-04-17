Везет Перу с президентами: тюрьма – их дом родной

По схожим обвинениям в прошлом году к двадцати с половиной годам заключения был приговорен Алехандро Толедо, занимавший пост президента Перу с 2001 по 2006 год. В его деле также фигурировала компания Odebrecht. Педро Пабло Кучински, президент Перу с 2016 по 2018 год, находится под домашним арестом также по этому делу. Относительно легкое наказание объясняется преклонным возрастом и плохим здоровьем политика: ему сейчас 87.

Бывший президент Перу Ольянта Умала приговорен к пятнадцати годам заключения. Суд признал его виновным в нелегальной финансовой поддержке президента Венесуэлы Уго Чавеса и в получении взяток от строительной компании Odebrecht в президентских выборах 2006 и 2011 года.

Кстати, эта же компания Odebrecht отметилась в уголовном приговоре Лулы да Силвы, бывшего и нынешнего президента Бразилии. Он был приговорен сначала к девяти, а затем к двенадцати годам тюрьмы, но вышел на свободу раньше якобы из-за нарушения процедуры суда и смог снова занять президентский пост.

Список сильно провинившихся перуанских президентов не исчерпывается Умалой, Толедо и Кучински. В тюрьме Барбадильо, куда поместили Умалу и где уже сидит Толедо, находится также Педро Кастильо, президентствовавший с 2021 по 2022 год, отстраненный за попытку переворота и за нее же сейчас судимый с угрозой получить 34-летний срок. В отличие от своих коллег он, выходит, заключенный политический.

С высокой вероятностью в этой же тюрьме находился бы Алан Гарсия, президент в 1985-1990 и 2006-2011 годах, но он застрелился в 2019 году перед лицом угрозы ареста по делу о взятке от – кто бы мог подумать?! – компании Odebrecht.

Конечно, перечень перуанских президентов-уголовников был бы неполным без имени Альберто Фухимори, правившего страной в1990–2000 годах. Он получил свои 25 лет тюрьмы за нарушения прав человека и коррупцию и с 2005 года отсидел аж до 2023 года. На следующий после освобождения год он скончался. Дело отца настойчиво пыталась продолжить его дочь Кейко Фухимори. Она принимала участие в президентских выборах в 2011, 2016 и 2021 годах, и относительно успешно, все три раза заняв второе место, но президентское место – первое, и оно доставалось другим: Умале, Кучински и Кастильо, тем, кто нынче в тюрьме Барбадильо и один – под домашним арестом. Кейко Фухимори могла, между прочим, тоже оказаться в Барбадильо: в 2018 году ее арестовывали по делу – не смейтесь – компании Odebrecht, но спустя некоторое время ее отпустили условно-досрочно.

Производит впечатление, не правда ли? К нынешней главе государства Дине Болуарте у закона тоже есть претензии, но она пока пользуется президентским иммунитетом. Вполне вероятно, и она продолжит славную традицию перуанского президентства.