USD 1.7000
EUR 1.9315
RUB 2.0420
Подписаться на уведомления
Проливные дожди в Баку не утихают: улицы затоплены, людей эвакуируют
Новость дня
Проливные дожди в Баку не утихают: улицы затоплены, людей эвакуируют

Везет Перу с президентами: тюрьма – их дом родной

наш комментарий
Фарид Исаев, автор haqqin.az
12:16 525

Бывший президент Перу Ольянта Умала приговорен к пятнадцати годам заключения. Суд признал его виновным в нелегальной финансовой поддержке президента Венесуэлы Уго Чавеса и в получении взяток от строительной компании Odebrecht в президентских выборах 2006 и 2011 года.

По схожим обвинениям в прошлом году к двадцати с половиной годам заключения был приговорен Алехандро Толедо, занимавший пост президента Перу с 2001 по 2006 год. В его деле также фигурировала компания Odebrecht. Педро Пабло Кучински, президент Перу с 2016 по 2018 год, находится под домашним арестом также по этому делу. Относительно легкое наказание объясняется преклонным возрастом и плохим здоровьем политика: ему сейчас 87.

Ольянта Умала приговорен к 15 годам заключения по обвинению в коррупции

Кстати, эта же компания Odebrecht отметилась в уголовном приговоре Лулы да Силвы, бывшего и нынешнего президента Бразилии. Он был приговорен сначала к девяти, а затем к двенадцати годам тюрьмы, но вышел на свободу раньше якобы из-за нарушения процедуры суда и смог снова занять президентский пост.

Список сильно провинившихся перуанских президентов не исчерпывается Умалой, Толедо и Кучински. В тюрьме Барбадильо, куда поместили Умалу и где уже сидит Толедо, находится также Педро Кастильо, президентствовавший с 2021 по 2022 год, отстраненный за попытку переворота и за нее же сейчас судимый с угрозой получить 34-летний срок. В отличие от своих коллег он, выходит, заключенный политический.

С высокой вероятностью в этой же тюрьме находился бы Алан Гарсия, президент в 1985-1990 и 2006-2011 годах, но он застрелился в 2019 году перед лицом угрозы ареста по делу о взятке от – кто бы мог подумать?! – компании Odebrecht.

Конечно, перечень перуанских президентов-уголовников был бы неполным без имени Альберто Фухимори, правившего страной в1990–2000 годах. Он получил свои 25 лет тюрьмы за нарушения прав человека и коррупцию и с 2005 года отсидел аж до 2023 года. На следующий после освобождения год он скончался. Дело отца настойчиво пыталась продолжить его дочь Кейко Фухимори. Она принимала участие в президентских выборах в 2011, 2016 и 2021 годах, и относительно успешно, все три раза заняв второе место, но президентское место – первое, и оно доставалось другим: Умале, Кучински и Кастильо, тем, кто нынче в тюрьме Барбадильо и один – под домашним арестом. Кейко Фухимори могла, между прочим, тоже оказаться в Барбадильо: в 2018 году ее арестовывали по делу – не смейтесь – компании Odebrecht, но спустя некоторое время ее отпустили условно-досрочно.

Производит впечатление, не правда ли? К нынешней главе государства Дине Болуарте у закона тоже есть претензии, но она пока пользуется президентским иммунитетом. Вполне вероятно, и она продолжит славную традицию перуанского президентства.

Съели все-таки Зарифа!
Съели все-таки Зарифа! наше поле зрения
11:56 1575
Трамп выдвинул условия Эрдогану
Трамп выдвинул условия Эрдогану новая геополитика; все еще актуально
02:02 11105
Переговоры Азербайджана, Армении и Грузии в Тбилиси начались
Переговоры Азербайджана, Армении и Грузии в Тбилиси начались обновлено 12:15
12:15 2272
Армения об интересе Трампа в мире на Южном Кавказе
Армения об интересе Трампа в мире на Южном Кавказе
12:17 700
Везет Перу с президентами: тюрьма – их дом родной
Везет Перу с президентами: тюрьма – их дом родной наш комментарий
12:16 526
Минфин выделил 1 миллиард. Теперь слово за банками
Минфин выделил 1 миллиард. Теперь слово за банками горячая тема
16 апреля 2025, 23:58 7705
Кому Минздрав разрешил заниматься пластической хирургией
Кому Минздрав разрешил заниматься пластической хирургией
11:52 895
Хлопнули хлопководство. Фермеры жалуются
Хлопнули хлопководство. Фермеры жалуются приемная haqqin.az
10:56 1680
SOCAR начала импорт бензина из России на фоне приостановки работы Бакинского НПЗ
SOCAR начала импорт бензина из России на фоне приостановки работы Бакинского НПЗ наша информация
16 апреля 2025, 19:56 8236
Армения о подписании мира с Азербайджаном в Турции
Армения о подписании мира с Азербайджаном в Турции НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
11:17 2126
Элементарная математика: пошлины угробят Америку
Элементарная математика: пошлины угробят Америку наша аналитика
03:12 4841

ЭТО ВАЖНО

Съели все-таки Зарифа!
Съели все-таки Зарифа! наше поле зрения
11:56 1575
Трамп выдвинул условия Эрдогану
Трамп выдвинул условия Эрдогану новая геополитика; все еще актуально
02:02 11105
Переговоры Азербайджана, Армении и Грузии в Тбилиси начались
Переговоры Азербайджана, Армении и Грузии в Тбилиси начались обновлено 12:15
12:15 2272
Армения об интересе Трампа в мире на Южном Кавказе
Армения об интересе Трампа в мире на Южном Кавказе
12:17 700
Везет Перу с президентами: тюрьма – их дом родной
Везет Перу с президентами: тюрьма – их дом родной наш комментарий
12:16 526
Минфин выделил 1 миллиард. Теперь слово за банками
Минфин выделил 1 миллиард. Теперь слово за банками горячая тема
16 апреля 2025, 23:58 7705
Кому Минздрав разрешил заниматься пластической хирургией
Кому Минздрав разрешил заниматься пластической хирургией
11:52 895
Хлопнули хлопководство. Фермеры жалуются
Хлопнули хлопководство. Фермеры жалуются приемная haqqin.az
10:56 1680
SOCAR начала импорт бензина из России на фоне приостановки работы Бакинского НПЗ
SOCAR начала импорт бензина из России на фоне приостановки работы Бакинского НПЗ наша информация
16 апреля 2025, 19:56 8236
Армения о подписании мира с Азербайджаном в Турции
Армения о подписании мира с Азербайджаном в Турции НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
11:17 2126
Элементарная математика: пошлины угробят Америку
Элементарная математика: пошлины угробят Америку наша аналитика
03:12 4841
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться