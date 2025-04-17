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Армения об интересе Трампа в мире на Южном Кавказе

12:17 701

Администрация президента США Дональда Трампа демонстрирует заинтересованность в нормализации отношений между официальными Баку и Ереваном. Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью турецким СМИ.

Он отметил, что у Армении есть контакты с новой администрацией США.

«У нас есть контакты. Новая администрация США приветствовала наши заявления о согласии по тексту мирного договора. Могу также сказать, что со стороны новой администрации заметен интерес к нормализации армяно-азербайджанских отношений. Мы видим эти импульсы», - добавил глава МИД Армении.

Комментируя возможное место подписания мирного соглашения с Азербайджаном, Мирзоян отметил, что есть идея проведения церемонии подписания армяно-азербайджанской границе.

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