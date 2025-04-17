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Скорая спешит на помощь пострадавшим от непогоды

Ульвия Худиева
12:43 215

Из-за установившихся на территории Азербайджана уже несколько дней нестабильных погодных условий в службу скорой помощи поступило более 60 обращений.

Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос haqqin.az.

В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступили обращения от жителей Шабранского, Сиязаньского и Агсуинского районов. Так, по вызову из села Хамия Сиязаньского района на место происшествия были направлены три бригады станции скорой помощи Сиязани. Примерно 57 человек, оказавшихся под угрозой наводнения из-за сильных осадков, на месте получили первичную медицинскую помощь. Тех, кому потребовалась более квалифицированная помощь, транспортировали в отделение скорой помощи Сиязаньской центральной районной больницы. В настоящее время 26 человек продолжают проходить стационарное лечение.

Из Шабранского района в центральную районную больницу был доставлен мужчина 1970 года рождения. После оказания необходимой медицинской помощи в отделении скорой помощи он был отпущен домой на амбулаторное лечение.

В Агсуинском районе в результате того, что поток воды унес экскаватор, пострадали трое мужчин. Они были доставлены в центральную районную больницу города Шемаха. Двое из них продолжают лечение в терапевтическом отделении, их состояние стабильное. Состояние третьего пациента удовлетворительное, он также отпущен домой на амбулаторное лечение. Отмечается, что в результате инцидента зарегистрирован один случай смерти до прибытия врачей (мужчина).

В TƏBİB сказали, что в пострадавших регионах продолжаются соответствующие неотложные мероприятия.

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