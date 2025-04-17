Мощный взрыв на стратегическом заводе в США

Взрыв, прогремевший 16 апреля, разрушил здание на заводе Northrop Grumman Innovation Systems в городе Промонтори американского штата Юта, где компания производит твердотопливные ракетные двигатели для государственных и коммерческих заказчиков, сообщает Air & Space Forces Magazine.

По состоянию на 07:35 утра по местному времени сообщений о пострадавших не поступало. Местные власти заявили, что проводят расследование инцидента.

Представитель Northrop отказался выходить за рамки официального заявления и не стал описывать назначение здания, а также то, было ли оно задействовано в производстве твердотопливных ракетных двигателей (SRM).

На долю компании Northrop Innovation Systems приходится почти 90 процентов мощностей SRM в США, которые поддерживают деятельность ВВС, НАСА и коммерческие космические запуски.