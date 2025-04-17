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Исторический для Чехии день: больше без российской нефти

12:45 384

Чехия впервые в своей истории стала полностью независимой от поставок российской нефти. Об этом в четверг заявили премьер-министр Чехии Петр Фиала и министр финансов Збынек Станюраи во время посещения нефтехранилища Нелагозевес в Чешской Республике.

«Первые увеличенные поставки нероссийской нефти прибыли из итальянского порта Триест на Центральную заправочную станцию в Нелагозевесе в среду. Уже сегодня днем MERO CR начнет транспортировать нефть своему владельцу, Orlen Unipetrol, на нефтеперерабатывающий завод в Литвинове»,— рассказал чешский премьерЮ которого цитируют чешские СМИ.

«Мы сделали еще один шаг на пути к нашей энергетической независимости», — сказал Петр Фиала.

По его словам, это стало возможным благодаря увеличению пропускной способности нефтепровода TAL. соединяющего Италию и страны Центральной Европы. Модернизированный трубопровод позволит Чехии перекачивать до восьми млн тонн нефти в год, что полностью покроет потребление нефтеперерабатывающих заводов в Чехии, сообщил генеральный директор MERO CR.

Чешское правительство приняло решение о реализации проекта TAL-PLUS, который направлен на увеличение пропускной способности европейского нефтепровода TAL, в ноябре 2022 года. Это было сделано в ответ на вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года. Агентство Reuters ранее сообщало, что чешское правительство планировало полностью перейти на нефть, поставляемую через трубопровод TAL, к июлю 2025 года.

В последние годы Чехия импортировала российскую нефть через нефтепровод «Дружба». Остальная нефть поступала в страну через трубопровод TAL.

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