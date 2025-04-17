USD 1.7000
EUR 1.9315
RUB 2.0420
Подписаться на уведомления
Проливные дожди в Баку не утихают: улицы затоплены, людей эвакуируют
Новость дня
Проливные дожди в Баку не утихают: улицы затоплены, людей эвакуируют

Наличные, ценности, документы: подробности бегства Асада в Россию

13:34 2047

Бывший президент Сирии Башар Асад перед бегством в Россию успел вывезти $500 тыс. наличными, ценности, документы, ноутбуки и жесткие диски с секретной информацией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 14 сирийских чиновников, источник из окружения бывшего лидера, спутниковые снимки, данные отслеживания полетов и переписку в WhatsApp.

Советник Асада по вопросам экономики Ясар Ибрагим арендовал самолет Embraer Legacy 600, на котором в Объединенные Арабские Эмираты доставили имущество, родственников и помощников экс-президента. За 48 часов до падения режима Асада джет совершил четыре перелета туда и обратно.

Первые два рейса из Дамаска в аэропорт Аль-Батин в Абу-Даби состоялись 6 декабря. Тогда Сирию покинули члены семьи Асада, которые перевозили наличные, а также картины и небольшие скульптуры. В третий раз Embraer вылетел из сирийской столицы вечером 7 декабря, загруженный сумками с наличными, а также жесткими дисками и электронными устройствами, содержащими финансовые записи, протоколы встреч, данные о правах собственности на компании и недвижимость, а также сведения о денежных переводах и офшорных счетах.

8 декабря, когда повстанцы вступили в сирийскую столицу, аэропорт Дамаска прекратил работу, а Асад бежал в Латакию. Embraer, в последний раз вылетевший из Аль-Батина, пролетел над Хомсом и примерно на шесть часов пропал из зоны видимости, а позже приземлился на российской авиабазе Хмеймим. В этот раз Сирию на нем покинул соратник Ибрагима - Ахмед Халил. Он прибыл на базу на бронированном автомобиле, принадлежащем посольству ОАЭ, и тоже вез с собой наличные, которые снял со счета в Сирийском международном исламском банке. Счет принадлежит компании Al-Burj Investments, базирующейся в Дамаске.

Местонахождение Асада до последнего держалось в секрете даже от близких членов семьи. 8 декабря он прилетел в Россию, где получил политическое убежище.

По данным источников Reuters, Ибрагим арендовал самолет у ливанского бизнесмена Мохамада Вехбе, которому принадлежит зарегистрированная в свободной экономической зоне ОАЭ компания Flying Airline. Сам Вехбе заявил агентству, что не имеет отношения к полетам джета в Сирию, не владеет самолетом, а иногда арендует его у брокера, имя которого отказался назвать.

Пашинян: Карабах использовали, чтобы уничтожить Армению
Пашинян: Карабах использовали, чтобы уничтожить Армению
15:22 31
Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Страшные последствия наводнений в Азербайджане фото; видео; обновлено 15:18
15:18 2759
Министр иностранных дел Словении у Ильхама Алиева
Министр иностранных дел Словении у Ильхама Алиева фото; обновлено 15:17
15:17 760
Брату Миршахина Агаева вынесли приговор
Брату Миршахина Агаева вынесли приговор новость дополнена
14:38 1178
Ильхам Алиев новому послу: Азербайджан всегда поддерживает политику «одного Китая»
Ильхам Алиев новому послу: Азербайджан всегда поддерживает политику «одного Китая» фото; обновлено 14:20
14:20 1530
Чемпионы Азербайджана против знаменитых чемпионов мира в бакинском Музее ковров
Чемпионы Азербайджана против знаменитых чемпионов мира в бакинском Музее ковров ФОТО
13:59 1246
Байрамов о встрече с Мирзояном и мире с Арменией
Байрамов о встрече с Мирзояном и мире с Арменией обновлено 13:37
13:37 2118
Наличные, ценности, документы: подробности бегства Асада в Россию
Наличные, ценности, документы: подробности бегства Асада в Россию
13:34 2048
Украина близка к получению грозных немецких ракет
Украина близка к получению грозных немецких ракет
13:11 1821
Съели все-таки Зарифа!
Съели все-таки Зарифа! наше поле зрения
11:56 3238
Трамп выдвинул условия Эрдогану
Трамп выдвинул условия Эрдогану новая геополитика; все еще актуально
02:02 12070

ЭТО ВАЖНО

Пашинян: Карабах использовали, чтобы уничтожить Армению
Пашинян: Карабах использовали, чтобы уничтожить Армению
15:22 31
Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Страшные последствия наводнений в Азербайджане фото; видео; обновлено 15:18
15:18 2759
Министр иностранных дел Словении у Ильхама Алиева
Министр иностранных дел Словении у Ильхама Алиева фото; обновлено 15:17
15:17 760
Брату Миршахина Агаева вынесли приговор
Брату Миршахина Агаева вынесли приговор новость дополнена
14:38 1178
Ильхам Алиев новому послу: Азербайджан всегда поддерживает политику «одного Китая»
Ильхам Алиев новому послу: Азербайджан всегда поддерживает политику «одного Китая» фото; обновлено 14:20
14:20 1530
Чемпионы Азербайджана против знаменитых чемпионов мира в бакинском Музее ковров
Чемпионы Азербайджана против знаменитых чемпионов мира в бакинском Музее ковров ФОТО
13:59 1246
Байрамов о встрече с Мирзояном и мире с Арменией
Байрамов о встрече с Мирзояном и мире с Арменией обновлено 13:37
13:37 2118
Наличные, ценности, документы: подробности бегства Асада в Россию
Наличные, ценности, документы: подробности бегства Асада в Россию
13:34 2048
Украина близка к получению грозных немецких ракет
Украина близка к получению грозных немецких ракет
13:11 1821
Съели все-таки Зарифа!
Съели все-таки Зарифа! наше поле зрения
11:56 3238
Трамп выдвинул условия Эрдогану
Трамп выдвинул условия Эрдогану новая геополитика; все еще актуально
02:02 12070
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться