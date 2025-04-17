Наличные, ценности, документы: подробности бегства Асада в Россию

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 14 сирийских чиновников, источник из окружения бывшего лидера, спутниковые снимки, данные отслеживания полетов и переписку в WhatsApp.

Советник Асада по вопросам экономики Ясар Ибрагим арендовал самолет Embraer Legacy 600, на котором в Объединенные Арабские Эмираты доставили имущество, родственников и помощников экс-президента. За 48 часов до падения режима Асада джет совершил четыре перелета туда и обратно.

Первые два рейса из Дамаска в аэропорт Аль-Батин в Абу-Даби состоялись 6 декабря. Тогда Сирию покинули члены семьи Асада, которые перевозили наличные, а также картины и небольшие скульптуры. В третий раз Embraer вылетел из сирийской столицы вечером 7 декабря, загруженный сумками с наличными, а также жесткими дисками и электронными устройствами, содержащими финансовые записи, протоколы встреч, данные о правах собственности на компании и недвижимость, а также сведения о денежных переводах и офшорных счетах.

8 декабря, когда повстанцы вступили в сирийскую столицу, аэропорт Дамаска прекратил работу, а Асад бежал в Латакию. Embraer, в последний раз вылетевший из Аль-Батина, пролетел над Хомсом и примерно на шесть часов пропал из зоны видимости, а позже приземлился на российской авиабазе Хмеймим. В этот раз Сирию на нем покинул соратник Ибрагима - Ахмед Халил. Он прибыл на базу на бронированном автомобиле, принадлежащем посольству ОАЭ, и тоже вез с собой наличные, которые снял со счета в Сирийском международном исламском банке. Счет принадлежит компании Al-Burj Investments, базирующейся в Дамаске.

Местонахождение Асада до последнего держалось в секрете даже от близких членов семьи. 8 декабря он прилетел в Россию, где получил политическое убежище.

По данным источников Reuters, Ибрагим арендовал самолет у ливанского бизнесмена Мохамада Вехбе, которому принадлежит зарегистрированная в свободной экономической зоне ОАЭ компания Flying Airline. Сам Вехбе заявил агентству, что не имеет отношения к полетам джета в Сирию, не владеет самолетом, а иногда арендует его у брокера, имя которого отказался назвать.