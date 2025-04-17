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Америка может потерять влияние на Ближнем Востоке

13:48 746

Решение администрации президента Дональда Трампа сократить объемы финансовой помощи иностранным государствам может ослабить позиции Вашингтона в одном из самых нестабильных регионов мира — на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники и мнение экспертов.

По их оценке, радикальное сокращение поддержки ухудшит положение стран региона и, как следствие, может серьезно подорвать влияние США. В первую очередь это ударит по ключевым союзникам Америки — Израилю, Иордании и Египту, которые на протяжении десятилетий получали масштабную поддержку от США.

Кроме них, последствия ощутят и другие страны региона, включая Ирак, до сих пор страдающий от последствий американского вторжения и борьбы с остатками террористических группировок, Сирию, где недавно произошла смена власти, а также Йемен, Ливан и сектор Газа, где продолжается военная операция Израиля.

По данным Politico, с 2010 по 2023 год Агентство США по международному развитию (USAID) направило в страны Ближнего Востока около 40 миллиардов долларов помощи.

15 апреля Управление по эффективности работы правительства США (DOGE) сообщило, что госсекретарь Марко Рубио отменил выделение $215 млн грантов для ряда стран, включая Ливан, Молдову, Тунис, Узбекистан, Болгарию и даже Великобританию.

После прихода Дональда Трампа к власти DOGE инициировал масштабный аудит бюджета. В результате деятельность USAID была временно приостановлена с целью его последующей реорганизации. По данным источников, этот процесс активно поддерживается Илоном Маском.

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