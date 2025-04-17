Чемпионы Азербайджана против знаменитых чемпионов мира в бакинском Музее ковров

С 28 по 30 апреля в Азербайджанском национальном музее ковров сойдутся ведущие шахматисты мира и Азербайджана.
В «Битве чемпионов» примут участие действующие чемпионы страны Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде, а их соперниками будут соответственно 15-й чемпион мира, 2-кратный обладатель Кубка мира и дважды чемпион планеты по рапиду Вишванатан Ананд (Индия) и 10-я чемпионка мира, чемпионка Европы-2002, чемпионка мира-2012 по рапиду Антоанета Стефанова (Болгария).
Участники сыграют в рапид и блиц.
Помимо этого, 27 апреля Ананд, Мамедов, Стефанова и Мамедзаде проведут сеанс одновременной игры для юных талантов.