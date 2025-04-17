Жизнь вне Солнечной системы. Астрономы нашли возможный след

Американские астрономы зафиксировали возможные признаки жизни за пределами Солнечной системы — на экзопланете K2-18b. В атмосфере этой планеты были обнаружены следы молекулы диметилсульфида — вещества, которое на Земле вырабатывается преимущественно морскими водорослями.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на астронома Кембриджского университета Никку Мадхусудхана, возглавившего исследование.
«Впервые человечество увидело потенциальные биосигнатуры на пригодной для жизни планете», — заявил ученый на пресс-конференции.
Экзопланета K2-18b была открыта в 2015 году с помощью телескопа Kepler. Она находится в 120 световых годах от Земли и относится к классу субнептунов — планет без аналогов в нашей системе. Температура на ней близка к земной, но год длится всего 33 дня. По мнению исследователей, поверхность может быть покрыта океаном, а атмосфера — состоять из водорода, метана и углеродных соединений. Для описания таких миров ученые ввели термин Hycean — от слов hydrogen (водород) и ocean (океан).
С запуском телескопа «Джеймс Уэбб» в 2021 году у астрономов появилась возможность более точно исследовать эти планеты. В 2023 году команда Мадхусудхана впервые заявила об обнаружении диметилсульфида на K2-18b. В 2024 году это наблюдение было подтверждено: сигнал вещества оказался еще сильнее, чем прежде. Уровень диметилсульфида, по предварительным данным, может быть в тысячу раз выше, чем на Земле.
Тем не менее не все ученые разделяют оптимизм авторов открытия. Астрофизик Кристофер Глейн из Корнелльского университета предположил, что K2-18b может оказаться массивной скалистой планетой с океаном магмы и густой, крайне горячей атмосферой, малопригодной для жизни в земном понимании.
Следующий этап исследований — лабораторное моделирование условий на подобных планетах и продолжение наблюдений с помощью телескопа «Джеймс Уэбб», чтобы лучше понять потенциальную обитаемость субнептунов.