Жизнь вне Солнечной системы. Астрономы нашли возможный след

Американские астрономы зафиксировали возможные признаки жизни за пределами Солнечной системы — на экзопланете K2-18b. В атмосфере этой планеты были обнаружены следы молекулы диметилсульфида — вещества, которое на Земле вырабатывается преимущественно морскими водорослями. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на астронома Кембриджского университета Никку Мадхусудхана, возглавившего исследование.

«Впервые человечество увидело потенциальные биосигнатуры на пригодной для жизни планете», — заявил ученый на пресс-конференции. Экзопланета K2-18b была открыта в 2015 году с помощью телескопа Kepler. Она находится в 120 световых годах от Земли и относится к классу субнептунов — планет без аналогов в нашей системе. Температура на ней близка к земной, но год длится всего 33 дня. По мнению исследователей, поверхность может быть покрыта океаном, а атмосфера — состоять из водорода, метана и углеродных соединений. Для описания таких миров ученые ввели термин Hycean — от слов hydrogen (водород) и ocean (океан).