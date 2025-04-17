USD 1.7000
EUR 1.9315
RUB 2.0420
Подписаться на уведомления
Проливные дожди в Баку не утихают: улицы затоплены, людей эвакуируют
Новость дня
Проливные дожди в Баку не утихают: улицы затоплены, людей эвакуируют

Жизнь вне Солнечной системы. Астрономы нашли возможный след

фото
14:11 1093

Американские астрономы зафиксировали возможные признаки жизни за пределами Солнечной системы — на экзопланете K2-18b. В атмосфере этой планеты были обнаружены следы молекулы диметилсульфида — вещества, которое на Земле вырабатывается преимущественно морскими водорослями.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на астронома Кембриджского университета Никку Мадхусудхана, возглавившего исследование.

«Впервые человечество увидело потенциальные биосигнатуры на пригодной для жизни планете», — заявил ученый на пресс-конференции.

Экзопланета K2-18b была открыта в 2015 году с помощью телескопа Kepler. Она находится в 120 световых годах от Земли и относится к классу субнептунов — планет без аналогов в нашей системе. Температура на ней близка к земной, но год длится всего 33 дня. По мнению исследователей, поверхность может быть покрыта океаном, а атмосфера — состоять из водорода, метана и углеродных соединений. Для описания таких миров ученые ввели термин Hycean — от слов hydrogen (водород) и ocean (океан).

С запуском телескопа «Джеймс Уэбб» в 2021 году у астрономов появилась возможность более точно исследовать эти планеты. В 2023 году команда Мадхусудхана впервые заявила об обнаружении диметилсульфида на K2-18b. В 2024 году это наблюдение было подтверждено: сигнал вещества оказался еще сильнее, чем прежде. Уровень диметилсульфида, по предварительным данным, может быть в тысячу раз выше, чем на Земле.

Тем не менее не все ученые разделяют оптимизм авторов открытия. Астрофизик Кристофер Глейн из Корнелльского университета предположил, что K2-18b может оказаться массивной скалистой планетой с океаном магмы и густой, крайне горячей атмосферой, малопригодной для жизни в земном понимании.

Следующий этап исследований — лабораторное моделирование условий на подобных планетах и продолжение наблюдений с помощью телескопа «Джеймс Уэбб», чтобы лучше понять потенциальную обитаемость субнептунов.

Пашинян: Карабах использовали, чтобы уничтожить Армению
Пашинян: Карабах использовали, чтобы уничтожить Армению
15:22 40
Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Страшные последствия наводнений в Азербайджане фото; видео; обновлено 15:18
15:18 2768
Министр иностранных дел Словении у Ильхама Алиева
Министр иностранных дел Словении у Ильхама Алиева фото; обновлено 15:17
15:17 762
Брату Миршахина Агаева вынесли приговор
Брату Миршахина Агаева вынесли приговор новость дополнена
14:38 1183
Ильхам Алиев новому послу: Азербайджан всегда поддерживает политику «одного Китая»
Ильхам Алиев новому послу: Азербайджан всегда поддерживает политику «одного Китая» фото; обновлено 14:20
14:20 1530
Чемпионы Азербайджана против знаменитых чемпионов мира в бакинском Музее ковров
Чемпионы Азербайджана против знаменитых чемпионов мира в бакинском Музее ковров ФОТО
13:59 1247
Байрамов о встрече с Мирзояном и мире с Арменией
Байрамов о встрече с Мирзояном и мире с Арменией обновлено 13:37
13:37 2120
Наличные, ценности, документы: подробности бегства Асада в Россию
Наличные, ценности, документы: подробности бегства Асада в Россию
13:34 2052
Украина близка к получению грозных немецких ракет
Украина близка к получению грозных немецких ракет
13:11 1823
Съели все-таки Зарифа!
Съели все-таки Зарифа! наше поле зрения
11:56 3239
Трамп выдвинул условия Эрдогану
Трамп выдвинул условия Эрдогану новая геополитика; все еще актуально
02:02 12070

ЭТО ВАЖНО

Пашинян: Карабах использовали, чтобы уничтожить Армению
Пашинян: Карабах использовали, чтобы уничтожить Армению
15:22 40
Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Страшные последствия наводнений в Азербайджане фото; видео; обновлено 15:18
15:18 2768
Министр иностранных дел Словении у Ильхама Алиева
Министр иностранных дел Словении у Ильхама Алиева фото; обновлено 15:17
15:17 762
Брату Миршахина Агаева вынесли приговор
Брату Миршахина Агаева вынесли приговор новость дополнена
14:38 1183
Ильхам Алиев новому послу: Азербайджан всегда поддерживает политику «одного Китая»
Ильхам Алиев новому послу: Азербайджан всегда поддерживает политику «одного Китая» фото; обновлено 14:20
14:20 1530
Чемпионы Азербайджана против знаменитых чемпионов мира в бакинском Музее ковров
Чемпионы Азербайджана против знаменитых чемпионов мира в бакинском Музее ковров ФОТО
13:59 1247
Байрамов о встрече с Мирзояном и мире с Арменией
Байрамов о встрече с Мирзояном и мире с Арменией обновлено 13:37
13:37 2120
Наличные, ценности, документы: подробности бегства Асада в Россию
Наличные, ценности, документы: подробности бегства Асада в Россию
13:34 2052
Украина близка к получению грозных немецких ракет
Украина близка к получению грозных немецких ракет
13:11 1823
Съели все-таки Зарифа!
Съели все-таки Зарифа! наше поле зрения
11:56 3239
Трамп выдвинул условия Эрдогану
Трамп выдвинул условия Эрдогану новая геополитика; все еще актуально
02:02 12070
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться