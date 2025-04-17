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Национализированная американская компания будет кормить российских солдат

14:32 680

Производитель консервов «Главпродукт», ранее принадлежавший американской компании Universal Beverage, может быть привлечен к поставкам продовольствия для Росгвардии и Министерства обороны России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо нового руководства компании, адресованное генеральному прокурору РФ.

В документе говорится, что изъятие «Главпродукта» было необходимо для обеспечения стабильного производства — в том числе в интересах будущих поставок силовым структурам. После передачи компании в ведение Росимущества по запросу производителя «Дружба Народов» был назначен новый гендиректор. По данным на 2018 год, «Дружба Народов» выступала единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии в 2019–2020 годах.

До настоящего времени «Главпродукт» не занимался поставками в армию. Тем не менее власти рассматривают возможность включения компании в систему обеспечения Вооруженных сил.

Компания была основана в 1999 году американским гражданином русского происхождения Леонидом Смирновым. Она производит более 500 видов продукции, включая тушенку, паштеты, овощные консервы, сгущенное молоко и рыбу. В октябре 2024 года указом президента Владимира Путина активы Universal Beverage были переданы Росимуществу.

Смирнов тогда заявлял, что «Главпродукт» не намеревался уходить с российского рынка, продолжал работать на полную мощность и даже увеличивал набор сотрудников. Однако после национализации начались изменения в структуре собственности компании.

В марте 2025 года Генпрокуратура подала иск против Universal Beverage. Как писал РБК, в иске говорится об обвинениях в выводе 1,38 млрд рублей на зарубежные счета в обход финансовых ограничений. Следствие усматривает в действиях Смирнова и его компаний попытки посягательства на экономический суверенитет России.

По информации Reuters, госсекретарь США Марко Рубио ранее отмечал, что ситуация вокруг «Главпродукта» станет одним из вопросов в рамках возможной перезагрузки отношений между Москвой и Вашингтоном.

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