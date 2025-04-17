Брату Миршахина Агаева вынесли приговор

Как сообщает haqqin.az, Миреддин Агаев, врач по профессии, с 1998 по 2008 год работал директором Центра гигиены и эпидемиологии Сальянского района, а также главным врачом Ярдымлинской районной больницы. Это не первое уголовное дело о мошенничестве, связанное с ним — ранее Агаев уже был осужден за аналогичное преступление.

М.Агаев обвинялся в мошенничестве, связанном с восстановлением степени инвалидности для лиц, получающих пенсию по инвалидности. Одной из жертв стал его близкий родственник.

Обвиняемый признал себя виновным по предъявленному ему обвинению. Он отметил, что давно знает потерпевшего: «Он (потерпевший) позвонил и попросил помочь, так его дочери приостановили выплату пенсии по инвалидности. Если у меня есть знакомый врач, чтобы восстановить пенсию. Я давно страдаю от онкологического заболевания, трачу много денег на лечение. В тот момент мне нужны были деньги, и я сказал, что могу решить этот вопрос за 2 тысячи манатов. Я действительно попытался помочь, но не смог. Деньги тоже не смог вернуть полностью, так как потратил их на свое лечение. Поэтому он (проситель) пожаловался на меня в полицию».

Другой потерпевший рассказал, что знает М.Агаева со времен его работы в Ярдымлинском районе. Подсудимый также выманил у него 2800 манат, пообещав восстановить выплату пенсии, а полученные деньги потратил на собственное лечение.

Суд приговорил Миреддина Агаева к 2 годам лишения свободы.

М.Агаев является братом руководителя Real TV Миршахина Агаева.