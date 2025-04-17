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Европа не может договориться по Украине

14:42 467

Страны Европы не могут согласовать новый пакет помощи Украине из-за серьезных разногласий.

Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«Череда саммитов и встреч между западными союзниками Киева все больше напоминает длинный коридор без конца», — отмечает издание.

Одним из главных спорных вопросов остается возможное размещение военных сил на территории Украины после установления перемирия. По данным Le Monde, Франция поддерживает идею отправки сухопутных войск, тогда как Великобритания и ряд других стран предлагают ограничиться созданием бесполетной зоны на российско-украинской границе, опасаясь эскалации конфликта.

Дополнительную напряженность вносит и то, что европейские союзники Украины не участвуют в переговорах между США и Россией, а значит, не располагают полной информацией о содержании обсуждений.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон направят в Украину военные делегации. По его словам, это не замена украинских войск, а подготовка к возможным мерам «сдерживания».

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