USD 1.7000
EUR 1.9315
RUB 2.0420
Подписаться на уведомления
Проливные дожди в Баку не утихают: улицы затоплены, людей эвакуируют
Новость дня
Проливные дожди в Баку не утихают: улицы затоплены, людей эвакуируют

США и Россия проголосовали против резолюции ООН об агрессии

14:59 451

16 апреля Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию «О сотрудничестве между ООН и Советом Европы». Документ поддержали 105 стран, 33 воздержались, девять проголосовали против — среди них Россия, Беларусь и США.

Против высказались также КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Нигер и Судан.

В резолюции несколько раз упоминается агрессия России против Украины, а также — в ретроспективе — против Грузии. В частности, в преамбуле говорится о «беспрецедентных вызовах перед Европой после агрессии Российской Федерации». Также упоминается работа над созданием специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Российская делегация раскритиковала текст, назвав формулировки «недопустимо политизированными». Представители США в свою очередь заявили, что документ содержит положения, «не способствующие продвижению к достижению мира».

Пашинян: Карабах использовали, чтобы уничтожить Армению
Пашинян: Карабах использовали, чтобы уничтожить Армению
15:22 65
Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Страшные последствия наводнений в Азербайджане фото; видео; обновлено 15:18
15:18 2796
Министр иностранных дел Словении у Ильхама Алиева
Министр иностранных дел Словении у Ильхама Алиева фото; обновлено 15:17
15:17 766
Брату Миршахина Агаева вынесли приговор
Брату Миршахина Агаева вынесли приговор новость дополнена
14:38 1198
Ильхам Алиев новому послу: Азербайджан всегда поддерживает политику «одного Китая»
Ильхам Алиев новому послу: Азербайджан всегда поддерживает политику «одного Китая» фото; обновлено 14:20
14:20 1535
Чемпионы Азербайджана против знаменитых чемпионов мира в бакинском Музее ковров
Чемпионы Азербайджана против знаменитых чемпионов мира в бакинском Музее ковров ФОТО
13:59 1252
Байрамов о встрече с Мирзояном и мире с Арменией
Байрамов о встрече с Мирзояном и мире с Арменией обновлено 13:37
13:37 2123
Наличные, ценности, документы: подробности бегства Асада в Россию
Наличные, ценности, документы: подробности бегства Асада в Россию
13:34 2060
Украина близка к получению грозных немецких ракет
Украина близка к получению грозных немецких ракет
13:11 1829
Съели все-таки Зарифа!
Съели все-таки Зарифа! наше поле зрения
11:56 3248
Трамп выдвинул условия Эрдогану
Трамп выдвинул условия Эрдогану новая геополитика; все еще актуально
02:02 12080

ЭТО ВАЖНО

Пашинян: Карабах использовали, чтобы уничтожить Армению
Пашинян: Карабах использовали, чтобы уничтожить Армению
15:22 65
Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Страшные последствия наводнений в Азербайджане фото; видео; обновлено 15:18
15:18 2796
Министр иностранных дел Словении у Ильхама Алиева
Министр иностранных дел Словении у Ильхама Алиева фото; обновлено 15:17
15:17 766
Брату Миршахина Агаева вынесли приговор
Брату Миршахина Агаева вынесли приговор новость дополнена
14:38 1198
Ильхам Алиев новому послу: Азербайджан всегда поддерживает политику «одного Китая»
Ильхам Алиев новому послу: Азербайджан всегда поддерживает политику «одного Китая» фото; обновлено 14:20
14:20 1535
Чемпионы Азербайджана против знаменитых чемпионов мира в бакинском Музее ковров
Чемпионы Азербайджана против знаменитых чемпионов мира в бакинском Музее ковров ФОТО
13:59 1252
Байрамов о встрече с Мирзояном и мире с Арменией
Байрамов о встрече с Мирзояном и мире с Арменией обновлено 13:37
13:37 2123
Наличные, ценности, документы: подробности бегства Асада в Россию
Наличные, ценности, документы: подробности бегства Асада в Россию
13:34 2060
Украина близка к получению грозных немецких ракет
Украина близка к получению грозных немецких ракет
13:11 1829
Съели все-таки Зарифа!
Съели все-таки Зарифа! наше поле зрения
11:56 3248
Трамп выдвинул условия Эрдогану
Трамп выдвинул условия Эрдогану новая геополитика; все еще актуально
02:02 12080
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться