США и Россия проголосовали против резолюции ООН об агрессии

16 апреля Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию «О сотрудничестве между ООН и Советом Европы». Документ поддержали 105 стран, 33 воздержались, девять проголосовали против — среди них Россия, Беларусь и США.

Против высказались также КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Нигер и Судан.