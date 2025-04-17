США и Россия проголосовали против резолюции ООН об агрессии

16 апреля Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию «О сотрудничестве между ООН и Советом Европы». Документ поддержали 105 стран, 33 воздержались, девять проголосовали против — среди них Россия, Беларусь и США.
Против высказались также КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Нигер и Судан.
В резолюции несколько раз упоминается агрессия России против Украины, а также — в ретроспективе — против Грузии. В частности, в преамбуле говорится о «беспрецедентных вызовах перед Европой после агрессии Российской Федерации». Также упоминается работа над созданием специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
Российская делегация раскритиковала текст, назвав формулировки «недопустимо политизированными». Представители США в свою очередь заявили, что документ содержит положения, «не способствующие продвижению к достижению мира».