В предыдущих статьях мы детально описывали преступные схемы Рамина Исаева (также известного как Рамин Али Хакан), который занимал руководящие должности в различных компаниях ( https://haqqin.az/news/323489 ).

Как известно, Рамин Исаев был арестован Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджанской Республики в связи с присвоением кредита в размере 16 миллионов манатов, выданного в период с 2012 по 2014 год. Международный банк Азербайджана выдал этот кредит компании, связанной с Baghlan Group, в которой Исаев занимал руководящую должность. В результате в отношении Исаева была избрана мера пресечения в виде ареста.

Однако в ходе следствия были выявлены и другие подробности и эпизоды деятельности Исаева. Ущерб, причиненный в результате действий Исаева, оценивается в 54 миллиона манатов, что в четыре раза больше первоначальной оценки.

Против Исаева выдвинуто окончательное обвинение по статьям 179.4 (присвоение и растрата в особо крупных размерах) и 193-1.3.2 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджана.

Но история мошенничества Рамина Исаева продолжает развиваться и обрастает новыми эпизодами, выявленными в ходе международного расследования. Недавно к подтвержденным преступным деяниям Рамина Исаева добавилась история мошенничества и плагиата во время его учебы в Массачусетском технологическом институте (MIT) – престижном американском ВУЗе, про успешное окончание которого Рамин Исаев очень любит рассказывать публике.

В декабре 2024 года в своем историческом решении Массачусетский технологический институт (MIT) официально аннулировал диплом Рамина Исаева, его степень MBA и любые привилегии выпускника. Это решение стало результатом продолжительного расследования грубых нарушений и мошеннических действий Рамина Исаева во время учебы в MIT в период 2016–2018 годов, в частности, были выявлены многочисленные случаи плагиата и принуждения Рамином Исаевым своих подчиненных к выполнению заданий вместо него.

Доказательства, представленные в ходе расследования Дисциплинарного комитета MIT (COD), подтвердили, что Исаев не только занимался плагиатом, но принуждал сотрудников возглавляемой им компании выполнять за него задания и учебные работы, фактически передоверяя свою учебу подчиненным, но получая от этого выгоду. Нужно отметить, что уникальный случай своеобразного двойного мошенничества – ведь за учебу в MIT Рамин Исаев заплатил из средств компании, совершив подлог документов. Его злоупотребление властью не ограничивалось простым делегированием обязанностей по выполнению домашних заданий и курсовых работ – это была системная практика принуждения. По имеющимся данным, сотрудники, отказывавшиеся выполнять его требования, сталкивались с угрозами увольнения, что создавало токсичную рабочую среду, полную запугивания и обмана.

Мошеннические действия Исаева во время учебы в MIT – это лишь одна сторона его преступной деятельности. В настоящее время в Азербайджане продолжается судебный процесс против Рамина Исаева, также известного как Рамин Али Хакан, по обвинению в мошенничестве и хищениях в особо крупном размере, связанном с финансовыми махинациями и коррупцией во время его работы на руководящих должностях. По данным источников, средства, предназначенные для корпоративного развития, систематически перенаправлялись в его личные активы, что еще раз подтверждает его пренебрежение как к правовым, так и этическим нормам.

Следователи и юристы продолжают изучать возможные связи между его академическим мошенничеством и финансовыми преступлениями, что позволяет в очередной раз сделать вывод о том, что вся карьера Рамина Исаева была построена на обмане и манипуляциях. Аннулирование его диплома MIT – это не только академическое наказание, но и важный прецедент, предупреждающий о долгосрочных последствиях неэтичного поведения в профессиональной и академической среде.