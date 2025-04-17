Трамп угрожает главе ФРС

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл должен уйти в отставку как можно скорее. С таким призывом выступил американский президент Дональд Трамп, увольнением главе Федрезерва он пригрозил на личной странице в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что в Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизит процентные ставки в седьмой раз, и это «слишком поздно». В то же время американский регулятор не торопится с этим решением, хотя для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) уже давно пришло время.

«Цены на нефть падают, продукты (даже яйца!) дешевеют, а США богатеют на тарифах. Следовало снизить процентные ставки, как это сделал ЕЦБ, еще давно, и он (Пауэлл — прим.), безусловно, должен снизить их сейчас. Пауэлл должен уйти в отставку как можно скорее», — высказался Трамп.

Днем ранее, выступая в Экономическом клубе Чикаго, Пауэлл отметил, что импортные пошлины Трампа спровоцируют рост цен на фоне замедления экономики и ослабления рынка труда в США. По его мнению, решение развязать торговую войну может помешать реализации целей ФРС и осложнить достижения цели по инфляции в два процента. Эффект тарифов, которые установил Трамп, оказался сильнее самых пессимистичных прогнозов регулятора, создав «фундаментальные изменения» без исторических аналогов, раскритиковал решения президента Пауэлл.