USD 1.7000
EUR 1.9315
RUB 2.0420
Подписаться на уведомления
Проливные дожди в Баку не утихают: улицы затоплены, людей эвакуируют
Новость дня
Проливные дожди в Баку не утихают: улицы затоплены, людей эвакуируют

Трамп угрожает главе ФРС

15:06 330

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл должен уйти в отставку как можно скорее. С таким призывом выступил американский президент Дональд Трамп, увольнением главе Федрезерва он пригрозил на личной странице в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что в Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизит процентные ставки в седьмой раз, и это «слишком поздно». В то же время американский регулятор не торопится с этим решением, хотя для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) уже давно пришло время.

«Цены на нефть падают, продукты (даже яйца!) дешевеют, а США богатеют на тарифах. Следовало снизить процентные ставки, как это сделал ЕЦБ, еще давно, и он (Пауэлл — прим.), безусловно, должен снизить их сейчас. Пауэлл должен уйти в отставку как можно скорее», — высказался Трамп.

Днем ранее, выступая в Экономическом клубе Чикаго, Пауэлл отметил, что импортные пошлины Трампа спровоцируют рост цен на фоне замедления экономики и ослабления рынка труда в США. По его мнению, решение развязать торговую войну может помешать реализации целей ФРС и осложнить достижения цели по инфляции в два процента. Эффект тарифов, которые установил Трамп, оказался сильнее самых пессимистичных прогнозов регулятора, создав «фундаментальные изменения» без исторических аналогов, раскритиковал решения президента Пауэлл.

Пашинян: Карабах использовали, чтобы уничтожить Армению
Пашинян: Карабах использовали, чтобы уничтожить Армению
15:22 73
Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Страшные последствия наводнений в Азербайджане фото; видео; обновлено 15:18
15:18 2805
Министр иностранных дел Словении у Ильхама Алиева
Министр иностранных дел Словении у Ильхама Алиева фото; обновлено 15:17
15:17 768
Брату Миршахина Агаева вынесли приговор
Брату Миршахина Агаева вынесли приговор новость дополнена
14:38 1201
Ильхам Алиев новому послу: Азербайджан всегда поддерживает политику «одного Китая»
Ильхам Алиев новому послу: Азербайджан всегда поддерживает политику «одного Китая» фото; обновлено 14:20
14:20 1537
Чемпионы Азербайджана против знаменитых чемпионов мира в бакинском Музее ковров
Чемпионы Азербайджана против знаменитых чемпионов мира в бакинском Музее ковров ФОТО
13:59 1254
Байрамов о встрече с Мирзояном и мире с Арменией
Байрамов о встрече с Мирзояном и мире с Арменией обновлено 13:37
13:37 2127
Наличные, ценности, документы: подробности бегства Асада в Россию
Наличные, ценности, документы: подробности бегства Асада в Россию
13:34 2062
Украина близка к получению грозных немецких ракет
Украина близка к получению грозных немецких ракет
13:11 1831
Съели все-таки Зарифа!
Съели все-таки Зарифа! наше поле зрения
11:56 3248
Трамп выдвинул условия Эрдогану
Трамп выдвинул условия Эрдогану новая геополитика; все еще актуально
02:02 12081

ЭТО ВАЖНО

Пашинян: Карабах использовали, чтобы уничтожить Армению
Пашинян: Карабах использовали, чтобы уничтожить Армению
15:22 73
Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Страшные последствия наводнений в Азербайджане фото; видео; обновлено 15:18
15:18 2805
Министр иностранных дел Словении у Ильхама Алиева
Министр иностранных дел Словении у Ильхама Алиева фото; обновлено 15:17
15:17 768
Брату Миршахина Агаева вынесли приговор
Брату Миршахина Агаева вынесли приговор новость дополнена
14:38 1201
Ильхам Алиев новому послу: Азербайджан всегда поддерживает политику «одного Китая»
Ильхам Алиев новому послу: Азербайджан всегда поддерживает политику «одного Китая» фото; обновлено 14:20
14:20 1537
Чемпионы Азербайджана против знаменитых чемпионов мира в бакинском Музее ковров
Чемпионы Азербайджана против знаменитых чемпионов мира в бакинском Музее ковров ФОТО
13:59 1254
Байрамов о встрече с Мирзояном и мире с Арменией
Байрамов о встрече с Мирзояном и мире с Арменией обновлено 13:37
13:37 2127
Наличные, ценности, документы: подробности бегства Асада в Россию
Наличные, ценности, документы: подробности бегства Асада в Россию
13:34 2062
Украина близка к получению грозных немецких ракет
Украина близка к получению грозных немецких ракет
13:11 1831
Съели все-таки Зарифа!
Съели все-таки Зарифа! наше поле зрения
11:56 3248
Трамп выдвинул условия Эрдогану
Трамп выдвинул условия Эрдогану новая геополитика; все еще актуально
02:02 12081
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться