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Улететь в Анталью, Астану, Милан теперь можно каждый день

15:10 245

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL продолжает расширять географию полетов, предлагая пассажирам еще больше возможностей для путешествий. С мая будет увеличена частота рейсов из Баку в Анталью, Трабзон, Астану, Милан и Кишинев, сообщили в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines.

 «Будет увеличена частота рейсов по турецким направлениям - в Анталью и Трабзон. С 1 мая на направлении Анталья добавляются 4 рейса в неделю, полеты будут выполняться ежедневно. С 12 мая частота рейсов в Трабзон возрастет до пяти раз в неделю. Также с 12 мая на маршруте Баку – Астана - Баку вводится дополнительный рейс. Общее количество рейсов на этом направлении составит четыре в неделю», - сообщили в пресс-службе.

В рамках летнего расписания увеличивается частота рейсов AZAL в европейские города. С 1 апреля рейсы по маршруту Баку - Милан - Баку выполняются 6 раз в неделю, а с 13 мая они станут ежедневными.

Кроме того, с учетом растущего спроса с апреля 2025 года количество рейсов по маршруту Баку-Кишинев - Баку увеличено до 5 раз в неделю. С начала мая полеты по этому маршруту будут выполняться шесть раз в неделю, а с 12 мая — ежедневно.

«Больше рейсов — больше возможностей для комфортных путешествий. Откройте для себя мир вместе с AZAL. Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентов AZAL», - сообщили в пресс-службе AZAL.

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